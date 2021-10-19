【高盛推介】體育用品股低開高走 留意高槓桿購證
2021年10月19日 10:48
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：安踏體育周一(18日)升約4.4%並在收市後公布，按零售價值計算，今年第三季度安踏品牌產品零售金額錄得按年10%至20%低段增長，而FILA品牌產品零售金額按年錄中單位數增長。此外，有券商料安踏股價將於15日內上升，並給予「增持」評級。安踏周二(19日)早段下跌，現報125港元，跌約1.4%。
李寧上周五(15日)起連升3日，累計升逾10%，當中周一升約2.8%。周二早段則低開後反彈，現報88.25元，升約0.8%。
觀察個股輪證資金流向，可見安踏認購證於上周3個交易日共錄得約180萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。牛證於近期則獲資金持續流入，當中周一有約50萬元。
李寧方面，可見近期資金持續部署認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。牛證於周一獲資金轉向流入，有約70萬元。
投資者如看好安踏，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約7個月的低街貨安踏購(28524)。中期選擇可留意低街貨安踏購(27344)。牛證方面可留意屬近牛的安踏牛(60621)，與現價有約15元收回距離。
安踏購28524，行使價164.1元，2022年5月26日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。
安踏購27344，行使價170元，2022年6月29日到期，實際槓桿3.9倍，中期、低街貨。
安踏牛60621，收回價110元，行使價108元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看好李寧，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的李寧購(16204)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨李寧購(28440)。牛證方面可留意屬近牛的李寧牛(55679)，與現價有約10元收回距離。
李寧購16204，行使價93.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿6倍，高槓桿。
李寧購28440，行使價88.9元，2022年1月24日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
李寧牛55679，收回價75元，行使價74元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，市場上槓桿最高近牛之一。
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