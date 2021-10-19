【瑞通推介】恒指再升300點　早段較多資金反手撈熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周一(18日)收報35,258點，跌36點或0.1%；納指則升0.8%。恒指周一收報25409點，升78點或0.3%，重返50天線水平。周二(19日)早段曾再升逾300點，重上25,700點，暫連升3個交易日。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾1,900萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,700萬元，反映投資者繼續看好後市。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。即市資金傾向開牛證。

騰訊控股周一受制500元關口阻力，曾跌2%至485.4元，尾市獲買盤吸納，倒升0.3%收市，報497元。國家工信部此前要求互聯網平台間實現互聯互通，據報「雙11」期間淘寶購物車有望直接分享到微信朋友圈。另外，傳中國當局正考慮要求騰訊等公司讓競爭對手瀏覽、並在搜索結果中顯示它們的內容。騰訊周二早段於500元遇阻，其後逆市略回，暫守490元水平。周一有逾3.2億元北水淨賣出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，逾910萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾980萬元淨流出，周二早段資金好淡分歧。

滙豐控股保持強勢，周一曾升至46.5元的約4個月高位，收市微升0.3%，處46.2元。集團將於下周一(25日)公布第三季業績，國際銀行同業季績不俗，加上美國10年期債息繼續在高位徘徊，為市場帶來憧憬。此外，滙豐是首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的銀行之一，滙豐香港與滙豐中國周二起推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民可透過數碼渠道投資超過100隻理財產品。滙控周二早段未見明顯方向，於46元以上徘徊。周一有近60萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

江西銅業周一上揚近5%，以全日高位15.66元收市，重越50天線，4個交易日累漲近12%。集團早前發盈喜，料首9個月淨利潤42.7億至47.3億元人民幣，按年上升179%至209%。不過，有券商下調江西銅業評級和目標價，原因是近期限電及房地產市場收緊令工業活動放緩；能源成本上升亦可能會令銅消費增長放慢。江西銅業周二早段回吐3%，低見15.2元，亦為50天線的位置，其後跌幅收窄，短線觀察100天線(15.8元)的阻力。周一有逾160萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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