轉按登記9月份錄2135宗　創21個月新高

根據中原研究部數據顯示，2021年9月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄2,135宗，按月升1.6%，創過去21個月新高，數字連升5個月。

中原按揭董事總經理王美鳳分析，轉按巿道表現理想主要是因為近月拆息持續處於超低水平，創逾11年半低位，加上今年銀行對於轉按積極性回升，令轉按息率及優惠越趨貼近新造按揭，推動轉按及低息轉按套現申請個案明顯增加。其中9月24日1個月拆息再跌至0.061%逾11年半低水平，導致H按實際息率低至1.36%，預料轉按登記量將繼續向好。

數據顯示，9月份中銀香港轉按巿佔率按月增1.3個百分點至16.1%(344宗)，自去年9月後再次排名第一。滙豐銀行以329宗排第二，市佔按月跌2.2個百分點至15.4%。恒生銀行9月份轉按巿佔率升0.4個百分點至14.4%，為2019年10月以來新高，排名第3，錄308宗轉按登記。

2021年首9個月錄得14,009宗轉按登記，按年升3.5%。期內，滙豐銀行轉按市佔16.7%，排第一，按年登記量大跌13%。排第二的中銀轉按市佔15.2%，按年登記量跌20.4%，排第二。渣打銀行緊隨其後，轉按市佔12.9%，按年登記量升近5成，排第三。值得留意，建行(亞洲)今年轉按登記量按年升幅最大，達125.6%，排名由第10躍升至第5，市佔率達6.4%。