【高盛推介】美團創3個月新高 資金兩邊部署
2021年10月19日 11:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(18日)逆市微跌不足0.2%，周二(19日)開市後曾失跌穿280港元水平，低見278元，但及後反彈上升，最高見288元，突破3個月高位。現報287元，升約2.4%。
有報道指國家工業和信息化部部長肖亞慶表示，將繼續深入推進互聯網行業專項整治行動，遏制不正當競爭行為，保障用戶權益，維護市場秩序。據美團旗下美團單車的數碼人民幣試點活動交出首份成績單顯示，截至上周四(14日)的1個月中，已吸引超過100萬用戶開立數碼人民幣個人錢包，累計產生889.96萬綠色騎行公里數。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，有約50萬元。牛證於周一獲資金繼續流入，有約480萬元，並較集中在250元收回區域的產品。
淡倉方面，則見認沽證於上周五(15日)錄得約430萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。周一部署熊證的資金主要沽出。
觀察港股通資金流向，則見深港通資金於周一繼續買入美團，錄得約2.23億元資金淨買入。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的新上市美團牛(61990)，與現價有約30元收回距離。認購證方面的貼價選擇可留意年期約2個月的美團購(26643)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨美團購(25907)。
美團牛61990，收回價270元，行使價267元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，新上市貼牛。
美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
美團購25907，行使價320元，2021年12月28日到期，實際槓桿7.0倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬短期的高槓桿美團沽(16713)。價外選擇可留意年期約3個月的美團沽(27799)。熊證方面可留意屬近熊的美團熊(62553)，與現價有約20元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊(68644)，與現價有約30元收回距離。
美團沽16713，行使價284.8元，2021年11月26日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、短期、高槓桿。
美團沽27799，行使價209.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿5.3倍，價外。
美團熊62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率10.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊68644，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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