【產經直播】新能源概念股值得長線部署？
2021年10月19日 11:45
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內地第3季GDP意外跌穿5%，令市場憧憬內地會出手「放水」救經濟，中港股市有望做好？甚麼板塊最利好？投資者又可以如何部署呢？
汽車板塊上周五(15日)起突破悶局有炒作，相關主題ETF如Global X中國電車(02845)2日累飆近10%。最新數據顯示，9月汽車汽車銷量按月升14.9%，其中新能源汽車佔35.7萬輛，按年升1.5倍，預計今年新能源汽車銷量可望突破300萬輛。個股方面，吉利汽車(00175)最新擬增持極氪品牌權益至58%，以及推出「神級」智能混動系統。
另一邊廂，電池股龍頭寧德時代股價屢創歷史新高，周二(19日)首站600元人民幣，內地電動車產業鏈前景可看高一線？
另外，內地動力煤期貨持續攀升，今日進一步升破1,900元人民幣。火力發電股向下，甚至拖累其他電力股，可否趁機吸納涉獵新能源的電力股？
國際能源署(IEA)指全球潔淨能源轉型進度太慢，若要達至2050年碳排放「淨零」目標，以及避免能源危機，未來10年對潔淨能源的投資額要增加逾2倍，投資者若認為潔淨能源發展是大勢所趨，可吼Global X中國潔淨能源ETF(02809)想分一杯羹？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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