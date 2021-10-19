【產經直播】新能源概念股值得長線部署？

內地第3季GDP意外跌穿5%，令市場憧憬內地會出手「放水」救經濟，中港股市有望做好？甚麼板塊最利好？投資者又可以如何部署呢？

另一邊廂，電池股龍頭寧德時代股價屢創歷史新高，周二(19日)首站600元人民幣，內地電動車產業鏈前景可看高一線？

另外，內地動力煤期貨持續攀升，今日進一步升破1,900元人民幣。火力發電股向下，甚至拖累其他電力股，可否趁機吸納涉獵新能源的電力股？

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