山頂南區第3季「量穩額升」　成交額按季升近7成

樓市氣氛持續熾熱，豪宅買家紛紛偷步入市，帶動山頂南區於剛過去的季度交投表現不俗。美聯方富義表示，根據該行統計數字，今年7至9月的第三季，該區出現「量穩額升」格局，成交量有約65宗，成交金額則共錄約122.02億元，較第二季上升近七成。

方稱，上季山頂南區買賣成交量，與次季錄得約62宗相若，僅輕微上升約4.8%，惟值得留意，第三季成交金額較對上一季約72.51億元大幅上升約68.3%。

按一、二手劃分，當中一手佔13宗，二手佔約52宗，按季分別上升約85.7%，以及輕微減少約5.5%，但成交金額則分別約31.82億及90.19億元，均明顯上升，升幅約47.7%及77%。至於洋房成交佔24宗，分層戶佔約41宗。

若按金額劃分，上季區內錄得的逾億元成交共約25宗，成交金額約99.3億元，按季分別增約19.1%及97.7%。此外，買賣公司佔4宗，而內部轉讓則約有17宗。

另外，按指標屋苑分析，該區最活躍屋苑為陽明山莊，全季錄得約6宗，其次為浪琴園，錄得約5宗。至於華景園、紅山半島洋房及嘉麟閣均錄得約兩宗成交。根據市場消息作統計，第三季山頂南區成交中，成交金額最高為深水灣道75號洋房，以約35億元成交，呎價高逾21萬元，其次為赫蘭道12號，成交金額為7.2億元，而上述兩宗均透過公司買賣形式易手。