WFH後遺症是大型離職潮？全因「YOLO」思維泛起？

全球疫情雖未完，但隨着經濟有好轉，不少企業皆對「缺料」、「缺櫃」、「缺工」、「缽芯」等感到煩惱。外媒引述美國最新統計顯示，有多達400萬名員工「遞信」，創下20年來新高，原因是「在家工作」讓員工體會到，所有事情不是要在辦公室才能完成；更大的原因是疫情令人反思生活，更多人嚮往「YOLO思維」，即You only live once(人只能活一次)！數據顯示，只談人工、假期，已不能再留住員工的心了。

「YOLO」，即You only live once(人只能活一次)，外媒以33歲、居於美國的威廉斯為例，他是律師，於2021年2月，他在Zoom會議前調整鏡頭時，突然發現一切毫無意義。威廉斯指，當發現自己每天都要在工作台前坐上10個小時，感覺很痛苦；並在想自己還有甚麼可失去的呢？明天可能會死。於是他辭職了，拋下好不容易得來的律師事務所合夥人地位與優厚人工，在隔壁鄰居經營的小公司找了一份工作，花更多時間陪妻子和狗。

事實上，過去的一年讓人們確認公司是否真的珍惜員工。因此，「備受煎熬」如果是去年的主流情緒，那麼YOLO可能是今年決定性的勞動力趨勢。

疫情讓大家發現，原來不是每件與工作相關都必須「人」在辦公室才能完成，令人思考到每天花那麼多時間返工意義何在？為何不拿來陪伴家人或做自己想做的事？面對打工仔的「新思維」，企業也開始思考人工智能(AI)，人類與機械如何分工合作，創造最優良的工作環境。據調查，超過800家企業的主管都表示，已在「增加」或「計劃增加」對機器與AI的投資。

全球不少企業面對的離職潮，疫後職場新趨勢下，無論是企業或個人，皆要明白趨勢及做好準備。