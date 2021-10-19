高力：第3季主要地區寫字樓租金按季回升

高力發布2021年第3季《季度報告》，回顧香港寫字樓租賃和房地產投資市場的表現。該行香港及大灣區研究部主管鄧淑賢稱，隨着商業活動陸續恢復，寫字樓租賃需求在第3季度續見復甦，整體淨吸納量反彈至7.09萬方呎，是自2019年第3季度以來首次錄得正數，而整體空置率則為10.4%。市場對核心商業區的需求亦有回升，中環的空置率連續2季下跌，由今年第1季度的7.6%，跌至第3季度的7.2%。

此外，同類物業的租金調整於第3季度繼續放緩，整體租金按季微跌0.3%，而第2季度的按季跌幅則為1.6%。個別地區甚至開始出現反彈，中環/金鐘的租金按季微升0.3%，是自 2019年第2季度以來首季上升。此外，受來自香港島的共享辦公室營運商及用戶需求帶動，加上九龍區內的搬遷需要，尖沙咀亦錄得按季1.4%的反彈。

工商物業買賣市場方面，今年第3季度的總投資額達189億港元，工業交易佔45%，其中包括6宗整幢物業交易。與前2個季度相比，某些投資者對酒店和核心區零售物業的興趣有所增加。2021年第3季度，3家酒店以16億港元出售，為該物業類別自2020年第2季度以來錄得的最高成交量。

以投資者類別而言，2021年第3季度的交易量仍主要來自機構投資者，佔總額的63%。然而，個人/私人投資者於本季度亦見活躍，尤其是於零售物業方面，佔該類別第3季度成交量的比例最高。