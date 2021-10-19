停牌公司大增4成　致同：退市潮將不可預料

會計師行致同發表報告指，截至今年8月底止，有112間上市公司停牌逾3個月，按年升40%，其中94間為主板公司。對於明年會否出現長期停牌而退市潮，該行中國法證調查服務主管合夥人湯飈指，這是不可預料，要視乎上市公司如何回應，加上企業收到退市通知後，仍可遵循覆核機制上訴處理，需時一段時間。

他提到，已停牌的企業須達成復牌條例，例如刊出核數報告、內部監控報告等，甚至是回應監管機構關注及更換管理層等措舉。據他所知，大部分已停牌公司正為爭取復牌而努力。

被問到近期許多企業在公布業績後再刊發補充公告，他形容是個別事件，但亦反映出企業為免停牌而盡快刊出業績，認為補充公告能跟進錯漏。

值得留意的是，核數師觸發上市公司停牌個案大增，佔今年樣本一半，大部分市值低於10億元。湯氏指，大部分停牌主因與公司的流動性有關，令核數師更關注其誇大資產，例如墊支銷售、欠實質的併購，甚至報大數等問題。另外，個別監管機構轉趨高調，也令核數師更小心且嚴格行事。

報告提到，涉及股東及管理層問題導致公司停牌的個案按年升20個百分點至29%。湯颷說，主要涉及董事不當行為，以及進行未授權借貸等。同時留意到監管機構採取聯合行動個案增加，顯示個案的複雜程度高，甚或涉及刑事罪行。