比特幣企6.2萬美元 道期升75點
2021年10月19日 16:12
東網電視更多新聞短片
美匯指數回落至93.6；港匯見7.778；人民幣兌美元創4個月高位，離岸及在岸價齊升破6.4關；美元兌日圓報114.01；歐元企1.1653，英鎊處1.3784。金價報1,782美元。布油報84.78美元，紐油報83.15美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨升75點。
●市後關注點
20:30 美國9月建築批核
20:30 美國9月新屋動工
●恒生指數全日收報25,787點，升377點或1.49%。國企指數收報9,136點，升164點或1.84%；科技指數收報6,518點，升194點或3.07%。主板成交1,205億港元。小米汽車2024年上半年量產，股價飆5.38%。https://bit.ly/3pdBEGb
●歐股早段個別發展，愛立信下跌3%。https://bit.ly/3vpPKW1
●滬綜指收升25點，蘋果概念股有支持，欣旺達及立訊精密漲4%至6%，聞泰科技升2%，藍思科技升0.7%。https://bit.ly/2Z7yERc
●中國經濟：
-國務院參事室研究員：中國不會出現高通脹，倡人行適度降準。
●傳夏普將重返美國電視市場，由鴻海墨西哥廠負責生產。
●阿里發布5納米伺服器晶片「倚天710」。
●國泰首9個月載客量按年挫89%，來港客運需求仍疲弱。
●聯儲官員又做「股神」？鮑威爾被揭冧市前沽貨。
●Apple推新版MacBook Pro，配備號稱史上最強晶片。
●SEMI：全球矽晶圓出貨量睇升一成，強勢料延續至2024年。
●豐田擬斥265億赴美設廠，投資電池開發生產。
●傳恒大出售恒大物業控股權予合生創展交易談判暫停。
●雷軍：小米汽車2024年上半年量產。
●傳紫光集團破產重組7企競標參與，阿里巴巴有份。
●供應鏈危機！美洛杉磯港貨櫃量創紀錄，服裝鞋類籲減關稅。