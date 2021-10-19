陳永傑：新界東北變天　樓價跑贏大市

本年樓市焦點區域可算是新界東，年中大圍新盤柏傲莊III成史上新盤票王，掀起搶購熱潮，樓盤於短時間內接近沽清，銷售成績相當理想，創造疫市奇葩。至最近火炭新盤星凱．堤岸隆重登場，亦隨即引起全城關注。本年內新界東北三幅古洞地皮亦同樣以高於市場上限價錢批出，可見發展商對該區前景明顯睇高一線，認為將來擁北環線，可享鐵路優勢，而且未來更會發揮連接｢亞洲硅谷｣河套地區以及大灣區的作用，發展潛力優厚。

政府最新一份施政報告提及多項土地及房屋政策，當中包括致力重點發展新界北成為宜居宜業宜遊的都會區，計劃於區內建設國際創新科技中心增加就業機會，預計會成為香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區，以迎接深化港深合作帶來的新機遇。

報告中除了提及擬建新鐵路項目，連接新界北部及深圳前海外，亦建議在東鐵線加建白石角站，以紓緩區內交通擠塞問題，亦有助科學園發展，雖然屬長遠發展，但對區內居民可算是一大喜訊，大埔白石角豪宅區新盤近日陸續脫離額外印花稅徵收期，二手買賣漸增，消息一出相信刺激買家加快入市，希望趁低吸納。

根據以往經驗，新鐵路站開通定必帶動區內樓價升值，如今年通車的屯馬線為例，已令宋皇臺站的傲雲峰平均實用呎價於年內上升逾15%，料利好消息帶動下，該區樓價升幅可望優於大市5%，鐵路站方案動工或落成後，預期升幅更加可觀。

根據反映二手樓價的中原城市指數(新界東)最新報203.5點，由年初至今錄約9%升幅，對比整體約7%為多，明顯跑羸大市，新界東北未來發展步伐已落實加快，相信大變天可算指日可待。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑