華為另闢財路！與沙特簽約全球最大儲能項目

內地科技巨頭華為於周一(18日)曝光兩項重大進展。據「華為智能光伏」官方公眾號表示，華為近日舉行「2021全球數字能源峰會」，成功簽約沙特阿拉伯紅海新城儲能專案項目，規模達1300MWh(百萬瓦時)，為全球最大。另華為在深圳龍華區，拿下一塊面積51.48萬平方米的土地，和鴻海的富士康做鄰居。

華為表示，沙特阿拉伯紅海新城儲能專案項目，是全球最大的離網儲能項目，未來整座城市的電力將完全來自新能源，對全球儲能產業的發展具有戰略意義及示範作。

雖然華為手機晶片、5G業務遭歐美科技封鎖，但內媒報道，華為近年積極部署新能源等其他領域。華為指，公司積累10年以上的儲能系統研發，及超過8GWh儲能系統應用的經驗積累。去年下半年，華為推出了面向居民及工業園區等用戶的儲能系統。

此外，華為以底價約2.98億元人民幣，拿下深圳龍華A922-0819地塊，土地面積51.58萬平方米，建築面積76.3萬平方米，使用年限30年。該地位於龍華區福城街道富潤路和龍瀾大道交匯處，鄰近鴻海集團的富士康總部。內媒引述業內人士分析，該塊地可能用於華為新能源，或者是智慧汽車業務。