能源博弈！俄暗示歐先批准北溪2號管道　才輸更多天然氣

外媒報道，俄羅斯暗示，該國不會費盡心力地向歐洲消費者提供額外天然氣，去緩解當前的能源危機，除非可以獲得回報：批准俄羅斯通過備受爭議的北溪2號管道來啟動天然氣的輸送。

了解國有天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司和克里姆林宮態度的消息人士透露，俄羅斯希望獲得德國和歐盟有關啟用該天然氣管道的首肯，來換取供應量的提高。親俄羅斯政府的上議院議員Konstantin Kosachyov說：「我們不能就這麼去救急，彌補並非由我們犯下的錯誤。我們在履行所有的合約，所有的義務。除此以外的一切都應當是額外的自願或互惠協議的問題。」不過，他沒有表明俄羅斯有何意圖。

北溪2號管道的營運商周一(18日)表示，其第一條管線已經充滿了所謂的緩衝氣，準備啟動運營，但是在獲得監管批准前，無法輸送天然氣；該營運商的這一表態似乎是在強調俄羅斯的上述立場。該聲明發表的幾小時前，有消息稱，俄氣公司再一次僅投標了小量的管道運力，通過其他渠道向歐洲送氣，歐洲天然氣價格聞訊飆升。

在上周於莫斯科舉行的能源會議上，俄羅斯總統普京似乎暗示，俄羅斯可以提供更多天然氣，但他也對北溪2號管道審批進展緩慢表示沮喪，批准過程可能會持續到明年。德國監管機構目前正在審查其認證申請，但表示初步決定可能要等到明年1月才會做出，之後還需要歐盟委員會的審批。

普京說：「如果我們能夠通過這條線路增加交付量，將大大緩解歐洲能源市場的緊張局勢，但是，由於行政障礙，我們目前還做不到。」