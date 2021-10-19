寧買股或揸現金！美銀：基金將債券倉位減至紀錄最低

外國傳媒報道，基金經理對全球經濟增長和企業盈利預期可能迅速惡化，但他們的倉位仍然傾向於風險資產，因為他們將債券持有量削減至歷史低位，然後買入美國股票。

美國銀行在截至10月14日當周進行的最新月度基金經理調查顯示了這個關鍵要點。該銀行的策略師表示，雖然對全球成長前景的看法自2020年4月以來首次轉為負向，總體調查亦是一年來最不樂觀的，然而隨着通脹議題推高利率走升預期，債券配置降至有史以來的最低水平。

投資者超配美國股票的倉位升至約16%，為2020年11月以來的最高水平，而股票的整體倉位仍然「非常高」，淨好倉穩定在約50%。

美國銀行策略師Michael Hartnett表示，這顯示市場對經濟增長的預期水平與股票配置之間的差距更加擴大。

過去幾周，由能源價格上漲帶動的通脹風險及對中國經濟放緩的擔憂，促使資金退出股市中較為泡沫的部門，股市波動幅度更大。儘管如此，由於債券回報仍然很低，投資者仍將股票視為提供最大回報潛力的資產類別。

不過，一些市場參與者確實減少了股票配置。美國銀行的調查顯示，對沖基金本月將其淨股票敞口從9月的41%降至26%。而債券持有量下降導致現金配置上升，形成淨超配27%，為2020年7月以來的最高水平。