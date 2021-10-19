看好新界北部發展　投資者410萬轉購屯門單幢樓

投資者看好新界北部都會區發展，棄購市區新盤，轉以410萬元購屯門單幢樓華樂大廈兩房單位，即買即收租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層A室，實用面積約391方呎，一房間隔，望樓景，叫租20,000元，最終願減3,000元，以17,000元租出，實用呎租約43元，業主於2015年以597.3萬元買入。

●西灣河嘉亨灣1座中層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，擁海景，以月租22,500元租出，實用呎租約48.7元，業主於2005年7月份以約413萬元購入。

●西灣河嘉亨灣6座中低層G室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望山景，近期以20,000元租出，實用呎租約39元，屋苑10月至今累錄7宗租賃成交，現時有約60個單位放租，月租叫價由16,000元起。

●鰂魚涌太古城10月錄22宗租務成交，包括青松閣極高層F室，套三房間隔，實用面積約897方呎，以約36,000元放租1個月後獲外區夫婦洽詢，雙方議價後減價2,000元或約5.5%，以34,000元租出，實用呎租約37.9 元。

●北角半山珊瑚閣B座高層連天台戶，實用面積約877方呎，三房連工人房間隔，享少海景，獲區外換樓客以1,928萬元承接，實用呎價約21,984元，原業主於2007年11月以784萬元購入上址投資，持貨近14年帳面獲利1,144萬元，期內升值近1.5倍。

●北角THE JAVA低層A室，實用面積約559方呎，三房間隔，望海景，叫價1,180萬元，但見市況淡靜，加上封關後外籍租客減少，即決定轉售單位獲利，最終以1,070萬元易手，實用呎價約19,141元，新買家屬於用家，原業主於2013年5月以770萬元買入，持貨8年帳面獲利300萬元，單位升值約39%。

●西半山富景花園1座低層C室，實用面積約603方呎，原則兩房間隔，後改成一房間隔，望樓景，原業主於新買家出票後考慮數天便心軟，即以1,288萬元沽貨，實用呎價21,360元，新買家為用家。

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九龍區

●長沙灣曉悅低層E室，實用面積約273方呎，一房間隔，望街景，最初開價560萬元，現以市價546萬元成交，實用呎價約20,000元，新買家為上車客，轉租為買，購入上址自住。

●旺角居屋富榮花園2座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價568萬元即獲買家洽購，最終以綠表價560萬元成交，實用呎價約12,993元，新買家為白居二客，議價後承接單位上車。

港灣豪庭534實呎3房套減價25萬元

●大角咀港灣豪庭3座低層G室，望山景，套三房間隔，實用面積約534方呎，以約960萬元放盤1個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價25萬元，以935萬元售出，實用呎價約17,509元，新買家為首置客。

●何文田皓畋10月暫錄3宗買賣，包括7座高層E室，兩房間隔，實用面積約527方呎，以約1,400萬元放盤8個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價72萬元，以1,328萬元售出，實用呎價約25,199元，原業主於2017年12月以約1,490.4萬元購入。

●啟德天寰星寰匯5座低層E室，實用面積約680方呎，套三房間隔，樓齡新，放盤1個月零議價租出，每月租金28,000元，實用呎租約41.2元。

●牛頭角得寶花園B座低層8室，實用面積約254方呎，一房間隔，吸引外區客承接，新買家搵樓8個月後決定入市，成交價450萬元，實用呎價17,717元，原業主於1985年3月以約19.855萬元購得，帳面獲利430.145萬元，升值逾21.6倍。

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新界區

●屯門華樂大廈低層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔，叫價425萬元，議價後以410萬元成交，實用呎價約10,354元，新買家原本打算購買市區新樓作長線投資，見施政報告公布重點發展新界北，決定趁早入市鎖定成本，睇樓後最終購入二手物業，即買即收租，參考同類單位市值月租約9,500元至10,000元計，租金回報料近3厘。

●青衣盈翠半島3A座中層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，以1,245萬元沽出，實用呎價約18,417元，原業主於2007年11月以約395萬元購入，持貨約14年轉手帳面獲利850萬元，物業升約值2.2倍。

●屯門寶怡花園1座高層H室，實用面積約480方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內換樓客垂青，因比較熟悉周圍的環境，加上原業主願意調整價格，累積減價12萬元，決定以568萬元購入上址作自住之用，實用呎價約11,833元。

●屯門叠茵庭2座低層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，租客為外區客，考慮到屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，而且屋苑樓齡較新，決定以12,000元即睇即租，實用呎租約31.9元。

●屯門居屋兆康苑P座高層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，日前獲同屋苑換樓客垂青，原業主亦增加議幅，累積減價達80萬元，上述買家沽出原本居住的兩房單位，於已補價自由市場以530萬元購入上址作自住，實用呎價約9,331元，稍低市場。

●天水圍嘉湖山莊美湖居5座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價650萬元，獲買家即睇即買，減價15萬元，以635萬元成交，實用呎價約11,673元，新買家為同區上車客，睇樓多時，見施政報告聚焦發展新界北，置業信心即時增強，遂加快入市步伐。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，新買家為外區客，雖然是次單位無法睇樓，但在參考單位內籠相片及同類型間隔後，決定以606萬元購入上址作投資用途，實用呎價約11,140元。

●元朗10月累錄約70宗二手買賣，其中御景園單日連錄兩宗買賣，包括2座地下單位，實用面積約815方呎，套三房連儲物房間隔，附連857方呎大花園，新近獲換樓客以999萬元承接，實用呎價約12,258元。

●元朗蝶翠峰6座中層C室，實用面積約564方呎，原業主月前叫價約698萬元放售上址，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後，最終以686萬元成交，實用呎價約12,163元。

●元朗錦綉花園M段2街單號屋，實用面積約1,245方呎，議價後以1,508萬元沽出，實用呎價約12,112元，新買家為投資者，睇好未來北部都會區以及北環線發展，購入單位作長線投資之用，單位預期月租可達約38,000元，料可享約3厘租金回報。

●粉嶺牽晴間2座高層B室，實用面積約439方呎，兩房間隔，新近以658萬元沽出，創近月成交價新高，實用呎價約14,989元，原業主於2018年5月以約599萬元購入，持貨至今滿3年轉手帳面獲利約59萬元，物業升值約10%，屋苑現時約有50個單位放售，入場費由560萬元起。

●粉嶺中心J座高層6室，實用面積約510方呎，三房間隔，望山景，放盤約1個月，原叫價688萬元，其後減價19萬元，獲區內分支家庭以669萬元承接，實用呎價約13,118元。

●粉嶺牽晴間10月暫錄約3宗買賣，屋苑1座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，議價後以620萬元獲承接，實用呎價約14,059元，原業主則於2017年以510萬元購入上址，持貨4年帳面獲利110萬元離場，單位升值約21.6%。

●大埔居屋逸雅苑B座高層11室，實用面積約376方呎，已未補自由市場以458萬元沽出，實用呎價約12,181元，低市價約10%，原業主於2010年1月購入，當時作價143萬元，已補地價，持貨11年帳面獲利315萬元，期內升值約2.2倍。

●沙田翠湖花園D座高層2室，實用面積約694方呎，套三房間隔，物業放盤4日，原叫價1,050萬元，減價52萬或約5%，獲買家以998萬元承接，實用呎價約14,380元。

●馬鞍山迎海5座頂層戶，實用面積約798方呎，三房間隔，原先叫價1,350萬元，放盤3個月，累減50萬元，減幅近4%，獲買家以1,300萬元承接，實用呎價約16,291元。

●馬鞍山薈晴2座中層B01室，實用面積約237方呎，開放式間隔，議價後以430萬元易手，實用呎價約18,143元，新買家為用家，原業主於2016年以354.3萬元購入單位，持貨5年帳面獲利約75.7萬元，單位升值約21.4%。

●將軍澳中心10月暫錄5宗買賣，比9月同期4宗多1宗，平均實用呎價約19,092元，其中11座高層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以800萬元沽出，實用呎價約19,704元。

●將軍澳居屋頌明苑E座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價603.9萬元獲外區客承接，實用呎價約15,060元，新買家為港島區上車客，屋苑現有約5個自由市場放盤，叫價由740萬元起。

●將軍澳嘉悅1座低層C室，實用面積約372方呎，一房間隔，望樓景，新近以745萬元沽出，實用呎價約20,027元，原業主於2015年4月以約472.7萬元購入，持貨至今約6年轉手帳面賺約272.3萬元，或升值約58%。

●西貢灰窰下雙號屋，三房間隔，望海景，日前以1,040萬元沽出，原業主在2010年1月以約555萬元買入上述村屋，持貨約11年，沽出轉手帳面賺約485萬元，期內升值約87%。