道指升逾百點　比特幣ETF漲3%

多間大型企業公布強勁的季度業績，消除了市場對企業盈利的憂慮。道指周四早段升102點，至35,360點；標指升17點，至4,503點；以科技股為主的納指漲65點，至15,087點。

另外，有「華爾街狼王」之稱的著名投資者Carl Icahn表示，美股正面臨貨幣供應過剩及通脹上升的困局，可能會出現長期且巨大的挑戰。他直言，長遠來看，美國肯定會碰壁。他指，當局過度印鈔，對通脹視若無賭，遲早會釀危機。至於泡沫何時會爆破？他表示，不對市場時機作出任何預測，但確信市場總有一天會承受這些政策的代價。

周二首掛的追蹤比特幣期貨的「ProShares Bitcoin Strategy」ETF現升3.09%，報41.24美元。

個股方面，美國電商巨頭亞馬遜為確保在年底購物旺季來臨時，能把大量的包裹及時派送，宣布將在美國招募15萬名臨時工來應戰，勞力需求較去年的10萬人增加50%。亞馬遜股價早段升0.16%。

強生上季收入按年升10.7%至233.38億美元；純利36.67億元，按年增長3.17%；公司亦上調其全年業績指引，其股價早段升1.8%。

日用品生產商寶潔(P&G)上季業績收入按年增5.28%至203.38億美元，惟其股價挫1.57%。