新界兩樓盤目蓄勢待發 最快月內開價
2021年10月19日 21:51
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一手樓市氣氛向好，發展商紛紛積極部置推售新盤。其中，新界區兩個全新樓盤蓄勢待發，料將於短期內上載樓書。
●海茵莊園最快周內上載樓書 料月內會開價
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園介紹項目會所。九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳稱，項目最快本周上載樓書及開放示範單位，首批推不少於312伙，料月內會開價，定價將參考同區相若面積單位做價。 她表示，項目單位樓層高度有3.5米，特意為開放式單位打造垂直空間，可增設閣樓設計為單位增值。
九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指出，集團耗資數億元打造的The Manor會所，室內面積共2萬方呎、室外約9,000方呎空間，以及2萬方呎綠化園林，提供十多項設施，如25米長園林戶外泳池、室內運動場、健身室及共享工作室等。
●洪水橋#LYOS冀周內上載樓書 首批推不少於69伙
長實集團(01113)高級營業經理楊桂玲稱，旗下的洪水橋住宅項目#LYOS爭取本周內上載項目售樓說明書，有機會下周開放示範單位及緊接開價。她指，項目僅設51伙的花園複式戶命名為「層層叠趣」，實用面積由778至806方呎，全屬三房間隔，附連地下花園、平台及頂層天台。由於此類戶型區內供應稀少，故集團將會採取惜售策略，以招標形式出售上述戶型單位。楊氏稱，首批推出的單位將不少於69伙。
●星凱‧堤岸推5號價單涉218伙 周六售338伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周二（19日）公布加推5號價單，涉218伙，折實平均呎價21,267元。項目同日亦上載最新銷售安排，於周六(23 日)發售338伙，將於周四(21日)晩上八時截止接受認購登記。
第5號價單戶型涵蓋開放式至三房戶，包括29伙開放式單位、47伙一房、86伙兩房及56伙三房戶，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.2萬至1,596.7萬元，呎價由15,888至26,596元。入場單位為1座7樓C室，實用面積228方呎，折實售價496.2萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，扣除景觀樓層因素屬原價加推，在5號價單的5座7樓F室，實用面積346方呎，折實售價669.7萬元，較4號價單內相同面積的5座6樓F室，折實售價665.6萬元，高一層售價僅高0.6%。至於個別單位則加價2%，包括5號價單內5座18樓D室，實用面積677方呎，折實呎價19,338元，較4號價單中相同面積的5座17樓D室，折實呎價18,942元，高一層呎價高約2%。
●屯門OMA OMA推售餘貨單位 首度開放會所
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA周二(19日)首度開放住客會所Club OMA及現樓四房戶予傳媒參觀。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，項目已屆現樓及取得滿意紙，現正全力準備交樓程序，項目的開放式、一房及兩房單位已全數沽清，僅餘下分層三房、四房及特色單位，短期內以現樓推售。項目至今已累售411伙單位，佔全盤單位總數超過88%，套現逾25.6億元。 項目會所連同園林面積逾4.5萬方呎，備有多項會所設施，包括專業健身中心、瑜伽房、特大派對房及約40米無邊際泳池等。
●KOKO HILLS周六開售101伙 折實價794萬元起
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，於周二(19日)公布最新銷售安排，將於周六(23日)開售101伙，包括以價單形式發售87伙及以招標形式發售14伙。
發展商表示，該批單位當中，有16個一房單位、42個二房單位、37個三房單位及6個四房單位。至於，以價單形式發售的單位售價介乎1,011.6萬元至2,230.2萬元，折實價介乎794.2萬至1,750.8萬元，折實呎價由19,507元至25,312元，折實平均呎價為21,296元。按折實價計，該批單位可套現約10.1億元。
●港島半山21 BORRETT ROAD 周六推2伙招標
長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周二(19日)上載最新銷售安排，周六(23日)起推2個單位以招標形式出售。 據一手銷售資訊網資料，發展商新推出招標的單位為22樓3號及22樓5號，實用面積分別為2,193方呎及2,166方呎，同屬四房單位。資料顯示，該項目至今累售25伙，佔第1期總數115伙約22%。
●信置計劃未來一年推4新盤 涉5000伙單位
信和置業(00083)集團聯席董事田兆源透露，旗下有4個全新樓盤將於未來1年推售，涉及單位總數約5,000伙。其中，中環卑利街ONE CENTRAL PLACE提供121伙，預料於下月推售。
他指，集團與嘉華國際(00173)等合作發展的屯碼線錦上路項目，將會分兩期發展，合共提供約2,200伙，最快有機會於今年年底或明年初推出。
而與嘉華國際及招商局置地(00978)共同發展、涉及約1,880伙的將軍澳日出康城第11期，則計劃於明年第一季推售。至於，集團與嘉里建設(00683)與太古地產(01972)合作的黃竹坑站港島南岸第4期，涉及約800伙，預料將於明年第四季推出。
●富豪·山峯分層戶連車位6388萬售出 呎價3萬
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛以招標形式售出1伙分層戶，單位為備有裝修的第2座8樓B室，屬三房三套間隔，實用面積2,107方呎，連一個住宅車位，成交價6,388萬元，呎價約30,318元，成交期為720日。項目暫套現近9.5億元，是次成交的單位亦創下項目標準分層戶的呎價新高。
●維港滙III呎價30265創一房戶新高
市區新盤承接力強。由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙III剛售出一伙，單位為第2座26樓D室，實用面積311方呎，以941.2萬元售出，呎價約30,265元，呎價創項目三期一房戶新高。