新界兩樓盤目蓄勢待發　最快月內開價

一手樓市氣氛向好，發展商紛紛積極部置推售新盤。其中，新界區兩個全新樓盤蓄勢待發，料將於短期內上載樓書。

●海茵莊園最快周內上載樓書 料月內會開價

九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏指出，集團耗資數億元打造的The Manor會所，室內面積共2萬方呎、室外約9,000方呎空間，以及2萬方呎綠化園林，提供十多項設施，如25米長園林戶外泳池、室內運動場、健身室及共享工作室等。

●洪水橋#LYOS冀周內上載樓書 首批推不少於69伙

●星凱‧堤岸推5號價單涉218伙 周六售338伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸於周二（19日）公布加推5號價單，涉218伙，折實平均呎價21,267元。項目同日亦上載最新銷售安排，於周六(23 日)發售338伙，將於周四(21日)晩上八時截止接受認購登記。

第5號價單戶型涵蓋開放式至三房戶，包括29伙開放式單位、47伙一房、86伙兩房及56伙三房戶，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由496.2萬至1,596.7萬元，呎價由15,888至26,596元。入場單位為1座7樓C室，實用面積228方呎，折實售價496.2萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，扣除景觀樓層因素屬原價加推，在5號價單的5座7樓F室，實用面積346方呎，折實售價669.7萬元，較4號價單內相同面積的5座6樓F室，折實售價665.6萬元，高一層售價僅高0.6%。至於個別單位則加價2%，包括5號價單內5座18樓D室，實用面積677方呎，折實呎價19,338元，較4號價單中相同面積的5座17樓D室，折實呎價18,942元，高一層呎價高約2%。

●屯門OMA OMA推售餘貨單位 首度開放會所

●KOKO HILLS周六開售101伙 折實價794萬元起

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，於周二(19日)公布最新銷售安排，將於周六(23日)開售101伙，包括以價單形式發售87伙及以招標形式發售14伙。

發展商表示，該批單位當中，有16個一房單位、42個二房單位、37個三房單位及6個四房單位。至於，以價單形式發售的單位售價介乎1,011.6萬元至2,230.2萬元，折實價介乎794.2萬至1,750.8萬元，折實呎價由19,507元至25,312元，折實平均呎價為21,296元。按折實價計，該批單位可套現約10.1億元。

●港島半山21 BORRETT ROAD 周六推2伙招標

●信置計劃未來一年推4新盤 涉5000伙單位

●富豪·山峯分層戶連車位6388萬售出 呎價3萬

●維港滙III呎價30265創一房戶新高