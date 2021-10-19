比特幣期貨ETF首掛升5%　首年料吸資3900億

美國首隻與比特幣（Bitcoin）掛鈎的期貨交易所買賣基金（ETF），於紐約證券交易所正式上市，代號「BITO」，帶動比特幣價格站穩每枚6.3萬美元樓上。

周二首掛的追蹤比特幣期貨的「ProShares Bitcoin Strategy」ETF較IPO參考價40美元，最多升5.37%至42.15美元。

發行該ETF為資產管理公司ProShares，行政總裁Michael Sapir於聲明中指出，針對擔心虛擬貨幣交易平台可能不受監管或具資產安全風險的投資者，BITO提供一個ETF平台投資比特幣。

摩根大通前首席股票策略師Tom Lee預期，BITO上市後將隨即熱炒，首年或吸引超過500億美元（約3,900億港元）的資金流入，並很可能會超過追蹤納斯達克100指數的ETF，即Invesco QQQ Trust。

市場分析指，BITO僅是比特幣期貨ETF熱潮的開始，包括Galaxy Digital、AdvisorShares、「科技女股神」伍德（Cathie Wood）旗下基金ARK等相關ETF基金均有望在數月內推出產品。

交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣價格於24小時內升近3.66%，高見每枚63,280美元；而以太幣亦升4.57%，見3,844美元。Tom Lee預測，比特幣價格將於年底前飆升至10萬美元水平。

港府有意發牌規管虛擬貨幣相關領域，本地虛擬貨幣平台CoinUnited.io共同創辦人盧鉅麒對此表示歡迎，認為監管有助行業邁向普及化。他指，日後法規出台後將申請牌照，而現時有不少虛擬貨幣企業扎根本港，冀當局多諮詢業界，不應浪費香港可能領先世界的機會。

公司營運總監黃啟亮亦指出，由於大眾誤解，令不少人對虛擬貨幣的印象留於炒賣，指公司將展開相關教育工作，令投資者對虛擬貨幣產業有更深入的認識。