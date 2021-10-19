新界二手變投資客新寵　單幢樓及洋房連錄成交

新界北部都會區發展消息公布後，各類買家即時起哄撲入市，就連沉寂多時的投資者都頻頻出手。有市區新盤收租客，近日轉掃屯門樓，以410萬元購入區內單幢樓華樂大廈兩房單位。而過往較少投資客入市的新界洋房，亦錄同類買家以1,508萬元買入元朗錦綉花園收租。

中原袁銘鍵稱，上述為華樂大廈低層E室，實用面積約396方呎，叫價425萬元，減價15萬元沽出，呎價約10,354元，新買家原先打算購買市區新樓作長線投資，見《施政報告》公布將重點發展新界北區，認為未來區內租售潛力可看高一線，睇樓後轉購二手樓，可即買即收租，參考同類型單位市值月租約9,500至10,000元計，回報率料近3厘。

元朗區10月累錄70宗二手買賣，佔逾80%是於新政策公布後才錄得。該行龍智峰表示，區內錦綉花園M段2街單號屋，實用面積約1,245方呎，新買家睇好未來北部都會區及北環綫發展，購入作長線投資用途，呎價約12,112元，預期月租可達約3.8萬元，日後可享約3厘租金回報。

藍籌細價盤天水圍嘉湖山莊，更錄「不睇樓」入市個案。祥益林家倫指，該盤麗湖居6座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，雖然無法睇樓，外區客參考單位內籠相片及同類型單位間隔後，決定以606萬元購入投資，呎價約11,140元，料租金回報率達約2.5厘。

此外，用家以高價搶盤，同區栢慧豪廷做價首破千萬。中原陳思麗表示，屋苑9座頂層連天台特色戶，實用面積約803方呎，套三房連儲物房設計，遠眺米埔景，叫價1,300萬元，同屋苑租客租樓數月，因區內未來發展消息，看好未來前景，即由租轉買以1,168萬元入市，創該屋苑新指標，呎價約14,545元。

至於新界北交投也趨活躍。利嘉閣黃靜顏透露，粉嶺牽晴間2座高層B室，實用面積約439方呎，近日獲用家以658萬元購入，料屬項目兩房戶新指標，呎價約14,989元，原業主於2018年5月以約599萬元購入，持貨滿3年即沽，帳面獲利約59萬元，物業升值約10%。