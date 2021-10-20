東方日報B2：金融戰升溫　華持美債11年最奀

金融向來是大國角力場，國際間人心向背，由中國今年對美國國債取態可見一斑。跟美國全面對壘的中國，其美債持有量已從2月時的今年高位1.104萬億美元輾轉下滑，8月再縮至1.047萬億美元，創11年新低。可能是因為滔天流動性缺乏回報理想的出路，而美國國債孳息率回升的關係，同月底外資持倉升至接近7.56萬億美元的新高。

華府發行的國債乃其天價軍費和福利開支等的重要資金來源，而美國財政部最新長期外資淨流入數據顯示，8月份中國所持美債按月縮減213億美元，至1.047萬億美元，創2010年以來新低，且為今年之內第5次錄得按月下跌。即使仍是美國第二大債主，中國在今年首8個月已累計減持253億美元。

本港8月也減持美債78億美元，至2,194億美元，12個月內減273億美元，比內地減持210億美元更多。跟美國盟友關係最密切的日本和英國就選擇捧場，日本8月增持美債96億美元，持倉近1.32萬億美元，創新高，續為美國政府最大債主，而英國則增持295億美元，至5,690億美元，持倉僅次於中、日。

若將畫面拉闊，8月份整體外資淨買入128億美元美債，增幅為7月的接近兩倍。外資總持倉連增5個月，達到歷史高位。

而作為指標的10年期美債孳息率8月份約在1.3厘水平，高於其他發達國家的國債孳息率，對外國投資者有一定吸引力，單是日本和英國今年首8個月增持美債的規模就達1,969億美元，完全抵銷中國的影響。

星展銀行財資市場部董事總經理王良享估計，單計債價，中國理應在連月減持的動作中「有賺」，但若計及美元兌人民幣匯價，則有機會「賺價蝕匯」。他續指，中國減持美債亦可被視為人民銀行開出「綠燈」，認為暫無需要干預人民幣升值。觀乎日前出爐的內地第三季經濟增長雖不如市場預期，但人民幣走勢仍強，反映市場對人民幣有剛性需求，無必要靠抑制人民幣升值去幫助出口商等。

人民幣兌每美元周二(19日)升勢凌厲，突破6.4關口，反映內地市場的在岸價收升347點子，報6.3998，創6月以來高位；反映境外市場的離岸價同樣上漲，曾見每百港元兌81.99元人民幣。王氏稱，短期人民幣有望再上6.3，甚至6.28水平。

其實外資持有美債不外乎就是為手上隨時要用於國際支付的美元賺點利息，因此市場早就擔心前朝特朗普政府的美元制裁使用頻率創新高，久而久之適得其反，減低外資持有美債的意欲，令美國人寅吃卯糧愈來愈難；現在美國財政部也開始警覺。

美國財政部發報告，指數碼資產和支付系統可能影響到美國對於他國制裁效力。因其制裁的運作是禁止對方使用美元為基礎的跨國金融系統，從而切斷其國際交易和融資，斷其米路以屈人之兵，但數碼貨幣和支付系統等科技進步可令「惡人」(Malign Actors)殺出血路，有另一途徑在國際間如常作交易，所以必須加以控制，引入足以應對更複雜金融系統的人員、技術及設施。

分析指，現時美國仍然擁有的優勢之一是其「戰略經濟競爭對手」最終都想要將資產換成美元，意味着美國在跟蹤非法交易和實施制裁方面，需要更多來自其他國家的幫助。副財長阿德耶莫稱，制裁措施是促進國家安全利益的重要工具之一，將與夥伴及盟友合作，使制裁措施「與時並進」。