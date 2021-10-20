IMF下調亞太經濟增長展望　憂疫情復熾

國際貨幣基金組織(IMF)周二(19日)下調亞太地區今年的經濟增長展望，主因「Delta」新冠肺炎變種病毒肆虐和疫苗接種進展緩慢。IMF也警告，疫情復熾、供應鏈受擾和通脹壓力，為亞洲增長前景帶來下行風險。

IMF發表亞太地區經濟展望報告指出，美國聯聯局「任何時機不當的政策正常化或政策溝通的誤解」，也將觸發亞洲新興經濟體的資金外流和借貸成本升高。

IMF把亞太區今年的增長率預測下調至6.5%，比4月展望報告的預測低1.1個百分點，雖然仍為全球成長最快地區，但區內先進經濟體與新興和發展中經濟體之間的差距正在擴大。

IMF上調亞太區明年的增長展望，調高0.4個百分點至5.7%。IMF亞太事務部執行長ChangYong Rhee表示：「亞洲地區的疫苗接種進程較緩慢，是今年亞洲成長動能放緩的重要因素之一。」

台灣的經濟增長率預估則如同IMF日前發布的全球經濟展望報告，預估今年將增長5.9%，明年增長3.3%。

報告指出，IMF下調亞太區增長預測，主因印度的成長放緩，另外則是東南亞目前仍遭疫情肆虐，預期印度經濟今年將擴張9.5%。

日本今年的增長展望下調為2.4%，澳洲則下調為3.5%；南韓、紐西蘭今年的增長率，分別調升為4.3%和5.1%。報告並指出，澳洲、南韓、紐西蘭與台灣，均受惠於高科技和商品的熱潮；但東協五國(印尼、馬來西亞、菲律賓及新加坡和泰國)仍面臨疫情復熾和服務業消費疲軟的「嚴峻挑戰」。

中國今年的增長率由8.4%下修為8%，反映內地仍有疫情爆發風險、金融政策緊縮以及房地產業面臨的壓力。