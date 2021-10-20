陳錦興：炒復甦概念股　可以考慮呢一隻...

歐舒丹2022財年第一季度錄得令人鼓舞的銷售增長，按固定匯率計算增長27.7%，由核心品牌L’Occitane en Provence(+36.1%)、ELEMIS(+21.3%)及其他(+55.7%)帶動。就地區而言，中國、香港、日本、俄羅斯和巴西在分別錄得28.7%、127.5%、25.1%、112.1%及163.1%令人鼓舞的銷售增長。反映市場復甦狀況理想。

估計第二季，歐舒丹的銷售增長動力可望保持，內地最新公布的對應季度零售數據較預期好，而其他市場即使新冠變種病毒威脅，經濟也能維持正常運作，更多國家採取與病毒共存策略，將有利歐舒丹的業務進一步復甦，無論銷售增長及利潤率，料可達首季的良好勢頭。

歐舒丹的品牌L’Occitane en Provence及ELEMIS定位中高端，利潤率相對穩定，而隨着全球門店重新開業，零售渠道持續改善，財年第一季度增長67.6%，並錄得同店銷售增長25.0%，網上渠道仍然重要，佔總銷售額的34.8%。相信歐舒丹可受惠全球穩步的旅遊復甦，建議25.5港元吸納，向上阻力位30元，向下支持位為23.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)