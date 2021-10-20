道指升198點　比特幣升破6.4萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.79；港匯見7.7749；離岸人民幣(CNH)報6.3775；美元兌日圓處114.46；歐元企1.1633，英鎊報1.3794。金價報1,768.78美元。布油報85.14美元，紐油處82.47美元。比特幣報6.41萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水240點。

●道指收報35,457點，升198點或0.56%；標指收報4,519點，升33點或0.74%；納指收報15,129點，升107點或0.71%。

●港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報26,129點，升341點或1.31%。

●串流播放平台Netflix公布，於第三季，收入按年增16%至74.83億美元，符合市場預期；淨利潤增83%至14.49億美元，每股盈利3.19美元，市場預期為2.56美元。

●國際貨幣基金組織(IMF)周二(19日)下調亞太地區今年的經濟增長展望至6.5%，較4月的預測低1.1個百分點，主因「Delta」新冠肺炎變種病毒肆虐和疫苗接種進展緩慢。

●即月恒生指數夜期收報25,999點，升224點，高水212點，成交15,368張。

●美國聯儲局理事沃勒表示，傾向於聯儲局在11月宣布開始縮減量化寬鬆措施(QE)，不認為完成縮減QE之後聯儲局會迅速加息，但指如果通脹仍然保持在高位，他指將支持聯儲局提前加息。

●紐約11月期油收報每桶82.96美元，升52美仙或0.63%；布蘭特12月期油收報每桶85.08美元，升75美仙或0.89%，為自2018年以來首次收市高於85美元。

●美國科技巨頭亞馬遜(Amazon)與連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)討論合作夥伴關係，擬在亞馬遜的無人便利店Amazon Go中，開設兩家公司的聯合咖啡店。

●紐約12月期金收報每安士1,770.5美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,217點，升13點或0.19%；法國CAC指數收報6,669點，跌3點或0.05%；德國DAX指數收報15,515點，升41點或0.27%。