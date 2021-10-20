惠理基金：增持黃金　助減低碳排放

為了進一步探索全球邁向減低碳排放的大趨勢下，世界黃金協會在今年9月28日發布一份報告探討氣候變化如何影響投資者的決策，並指出如何評估應對這種轉變中固有的風險和機遇，將無可避免地影響投資者的投資組合。該報告又指，在多元化投資組合中，中長期持有黃金，有助在不犧牲固有回報的情況下減少碳排放。

世界黃金協會與專業氣候風險諮詢公司Urgentem Research合作，共同探索黃金作為投資組合資產，試圖從氣候轉型的角度評估，並考慮到其風險和回報表現，去衡量將黃金引入全球多元資產投資組合的影響。

該組合的數據涵蓋了5年的月度回報，使用不同的資產佔比進行回溯測試，探索以增加納入黃金比重，如何影響投資組合的風險、回報狀況及其整體碳足迹(Carbon footprint)。碳足迹意思指由個人、事件、組織、服務或產品造成的溫室氣體總排放量。

結論指出，黃金配置的增加，對整個投資組合的市場價值、碳足迹和排放強度產生顯著的影響。對於70%股票和30%債券的投資組合，加入10%的黃金配置，將投資組合價值的排放強度降低了7%，若持有20%的黃金配置，排放強度更降低了17%。

踏入第四季，投資者情緒仍受內地的內房債務風波及煤炭短缺引發的限電危機所影響。各種利淡因素令避險情緒持續升溫，對金價也提供有力支持。

不過，最令人擔心的是，能源價格急升引發避險情緒升溫，除令全球多國出現不同程度的能源危機，金融市場亦開始憂慮超級通脹隨之而來。

事實上，於上世紀70至80年代，由能源危機所引發的超級通脹皆導致金價全面急升。故此，金價向下調整至大型橫行區底部後，便會吸引重量級投資者如各國央行或大型交易所買賣基金(ETF)趁低吸納。

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