陳樂怡：港股料26000見阻力

中國監管消息面輕微改善，包括國務院表態支持職業教育發展、人行預計在樓價穩定後抵押貸款將恢復正常，投資氣氛略略好轉。不過，港股大市成交正在縮減，北水買入力度放慢。而中國第三季經濟增長遜預期，惟人行近期論調反映短期降準機會降溫。外圍方面，主要央行趨向鷹派，市場預計英國央行最快將於11月加息，環球債息抽升，利淡股市表現。預計港股於26,000點漸見阻力。

安踏體育(2020)公布第三季度營運數據，受累於高基數、水災及疫情反覆等因素，核心品牌銷售增長普遍放緩。安踏品牌零售金額按年錄得10至20%的低段正增長，而2019年同期則錄中段正增長，增長有所放慢。

FILA品牌產品第三季零售金額僅錄得中單位數增長，而2019年同期增幅介乎25至30%。公司將Fila今年的銷售增長指引由30%降至20至25%。事實上，自8月起，行業銷售數據開始轉弱，因此安踏調低指引屬意料之內，股價亦提前反映。長線而言，維持看好公司多品牌策略，以及較強的執行能力，因此股價現水平不會過於悲觀。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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