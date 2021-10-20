期貨ETF熱潮推動　比特幣升破6.4萬美元逼歷史高位

美國首隻比特幣期貨ETF掛牌，料為該虛擬貨幣一哥掀起新一輪炒作，帶動比特幣股價持續攀升。據CryptoCompare的報價，比特幣過去24小時的高位見64,482美元，較歷史高位64,888美元不足1%，再創新高指日可待。比特幣最新企6.41萬美元水平，升3.6%。

周二(19日)首日掛牌，追蹤比特幣期貨的「ProShares Bitcoin Strategy」ETF(代號BITO)，收梁較IPO參考價40美元升超過5%，報41.94美元。發行該ETF為資產管理公司ProShares行政總裁Michael Sapir於聲明中指出，針對擔心虛擬貨幣交易平台可能不受監管或具資產安全風險的投資者，BITO提供一個ETF平台投資比特幣。

摩根大通前首席股票策略師Tom Lee預期，BITO上市後將隨即熱炒，首年或吸引超過500億美元(約3,900億港元)的資金流入，並很可能會超過追蹤納斯達克100指數的ETF，即Invesco QQQ Trust。

市場分析指，BITO僅是比特幣期貨ETF熱潮的開始，包括Galaxy Digital、Advisor Shares、「科技女股神」Cathie Wood旗下基金ARK等相關ETF基金均有望在數月內推出產品。

據報，目前有數十隻比特幣ETF正等待美國證券交易委員會(SEC)核准。SEC主席Gary Gensler曾明確表示，他對比特幣期貨ETF持開放態度，意味比特幣期貨ETF較現貨ETF更可能獲得SEC核准。