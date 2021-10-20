9月內地樓價升勢持續放緩　廣州連月微跌

9月內地各城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年升幅持續回落。國家統計局公布，9月份一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上升5.3%和7.7%，漲幅較8月份分別回落0.4和1.4個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.1%和3%，漲幅較8月分別回落0.3和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.3%和1.4%，漲幅較8月均回落0.5個百分點。

按月比較，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格由8月上漲0.3%轉為持平。其中，北京由8月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與8月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅較8月分別回落0.2和0.8個百分點。一線城市二手住宅銷售價格按月計由8月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海和廣州分別由8月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅較8月擴大0.1個百分點。

二線城市新建商品住宅銷售價格由8月上漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格由8月持平轉為下降0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格由8月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格下降0.2%，降幅較8月擴大0.1個百分點。