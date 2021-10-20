【高盛推介】騰訊突破500元大關 輪證點揀？
2021年10月20日 10:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連日上試500港元水平收市，當中周二(19日)升約0.4%。周三(20日)早段繼續上升，最高見514.5元，突破1個月高位。現報508.5元，升約1.9%。
有券商就現今監管背景下重新審視科技行業，考慮到所有因素，認為電商發展目前處於最佳位置。該行並指騰訊收入來源多元化，可以幫助其抵禦監管風險；對東南亞科技公司SEA等海外企業的投資，將為股價提供支持；憧憬海外遊戲業務擴張，以及更多業務變現。該行將騰訊列為內地互聯網行業的首選，維持「買入」評級，目標價655元。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周二獲資金轉向流入，有約860萬元，為周二最多資金流入的認股證相關資產。認購證則於本周一(18日)錄得約550萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，亦見熊證於周二獲資金轉向流入，有約120萬元，並較集中在520至525元收回區域的產品。牛證則於周二繼續獲資金流入，有約750萬元並較集中在480至485元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見深港通資金連續多日買入騰訊，當中錄得約2,800萬元資金淨買入。
騰訊牛61989，收回價485元，行使價482.2元，換股比率500，槓桿比率16.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。
騰訊購22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿。
騰訊購21860，行使價580元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.2倍，中期、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(26309)。高槓桿選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊沽(24338)。熊證方面的近熊選擇可留意騰訊熊(54082)，與現價有約31.5元收回距離。遠熊選擇可留意騰訊熊(57152)，與現價有41.5約元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。
騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。
騰訊熊54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，高槓桿近熊。
騰訊熊57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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