【高盛推介】騰訊突破500元大關　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股連日上試500港元水平收市，當中周二(19日)升約0.4%。周三(20日)早段繼續上升，最高見514.5元，突破1個月高位。現報508.5元，升約1.9%。

有券商就現今監管背景下重新審視科技行業，考慮到所有因素，認為電商發展目前處於最佳位置。該行並指騰訊收入來源多元化，可以幫助其抵禦監管風險；對東南亞科技公司SEA等海外企業的投資，將為股價提供支持；憧憬海外遊戲業務擴張，以及更多業務變現。該行將騰訊列為內地互聯網行業的首選，維持「買入」評級，目標價655元。

觀察個股輪證資金流向，可見認沽證於周二獲資金轉向流入，有約860萬元，為周二最多資金流入的認股證相關資產。認購證則於本周一(18日)錄得約550萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，亦見熊證於周二獲資金轉向流入，有約120萬元，並較集中在520至525元收回區域的產品。牛證則於周二繼續獲資金流入，有約750萬元並較集中在480至485元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見深港通資金連續多日買入騰訊，當中錄得約2,800萬元資金淨買入。

騰訊牛61989，收回價485元，行使價482.2元，換股比率500，槓桿比率16.9倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

騰訊購22789，行使價566.88元，2022年1月7日到期，實際槓桿9.9倍，高槓桿。

騰訊購21860，行使價580元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.2倍，中期、低街貨。

騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.9倍，貼價。

騰訊沽24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊54082，收回價540元，行使價543元，換股比率500，槓桿比率14.8倍，高槓桿近熊。

騰訊熊57152，收回價550元，行使價553元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。