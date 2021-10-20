【高盛推介】阿里巴巴發布5納米晶片 股價急彈
2021年10月20日 10:58
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴旗下阿里雲，日前發布一款全新伺服器晶片「倚天710」。該晶片採用目前最先進的5mm工藝製程，性能超過業界標準20%，能效比提升50%以上，並是阿里第一塊為雲業務而生產的伺服器晶片。
阿里巴巴由上周五(15日)起開始連升，周二(19日)升約1.2%，周三(20日)早段繼續做好。早上開市隨即突破170港元水平，高開約4.7%後升幅擴大，最高見177元，突破近兩個月高位。現報176.3元，升約7%，目前為連續第4日上升。
觀察個股輪證資金流向，可見近期不論認購證或認沽證，皆錄得資金流出。相反牛熊證方面，則見牛證於周二繼續獲資金流入，有約40萬元，並較集中在160元收回區域的產品。
投資者如看好，牛證方面可留意屬市場上最500兌1中最貼價的阿里牛(61986)，與現價有約15元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價200元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的阿里購(24746)。貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨阿里購(26314)。
阿里牛61986，收回價160元，行使價158元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，市場上500兌1中最貼價牛證。
阿里購24746，行使價192.1元，2022年1月24日到期，實際槓桿7.7倍，行使價200元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里沽(25256)。價外選擇可留意年期約5個月的低街貨阿里沽(28821)。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(61489)，與現價有約15元收回距離。遠熊選擇可留意阿里熊(59039)，與現價有約25元收回距離。
阿里沽25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低街貨。
阿里沽28821，行使價124.9元，2022年3月23日到期，實際槓桿4.6倍，價外、低街貨。
阿里熊61489，收回價190元，行使價192元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
阿里熊59039，收回價200元，行使價202元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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