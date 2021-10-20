香港上市公司商會：將有更多針對企業減碳措施出台

氣候變化問題日益嚴重，引發市場更關注環境、社會及企業管治(ESG)。香港上市公司商會主席梁嘉彰表示，隨港府設立2050年達致碳中和目標，將陸續有更多針對企業減碳措施出台，對各行各業帶來不同程度的影響。

她強調，企業做好ESG不單是責任，亦可從資本市場中得益。以恒生ESG指數為列，其5年總回報達40%，表現跑贏恒生指數，反映ESG工作做得好，企業也會受投資者歡迎，其股票獲得支持。另據外媒估計，至2025年，全球投資ESG相關資產規模逾53萬億美元，佔總資產管理規模三分之一以上。

梁氏續指，在ESG有良好表現的企業可從市場受惠，相關公司亦可發行綠色債券，以減低資金成本。港府於2017年已推出綠色債券計劃，借款上限增至2,000億元，更多次發行綠色債券，建立全面的孳息曲線(Yield curve)，成為區內綠色可持續發展金融樞紐。

她又指出，本港多個發展商，包括領展、信和、置地、瑞氏等，成功透過發行綠色債券取得成本較低的資金，建造符合環境及可持續發展標準的項目，在節省資金成本的同時，也貢獻可持續發展。

梁嘉彰認為，德國的河流氾濫、美國加州山火、河南暴雨、本港一周兩個秋颱風等現象，可見氣候變化所引發的極端天氣影響迫在眉睫，而所導致的財物損失、社會秩序混亂、經濟活動停頓等，都會損害企業利益。

她引述會計師行調查，全球最大250間企業中，有逾一半視氣候變化為財務風險。而香港聯交所亦已要求上市公司在ESG報告中，評估及披露氣候變化對業務的影響，企業須盡早制定準備方案，以保障股利益。

第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)將於月底召開，全球領袖將在會議中檢討巴黎協議的執行進度，並制定新的氣候行動。她預期，各國政府會相應推出政策，以達到全球暖化控制在攝氏1.5度以內目標。