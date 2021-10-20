【瑞通推介】恒指重上兩萬六　投資者追牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：受美企業績強勁帶動，道指周二(19日)收報35,457點，升198點或0.6%。恒指周二曾升穿25800點，全日收升377點或1.5%，報25,787點，連升3個交易日。周三(20日)曾再漲逾300點，重上26,100點，其後升幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.4億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.8億元，反映投資者預期大市將回落。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

市傳阿里巴巴創辦人馬雲正在歐洲考察，阿里巴巴高開近半成後，升幅擴大至超過7%，高見177元之兩個月高位。上星期阿里股價持續於160元徘徊，而近期阿里的輪證資金流向為好倉食胡，過去5日，阿里好倉淨流出逾4,100萬元，為期間個股好淡倉項目資金淨流出的第3位。周三早段即市資金重新追入好倉，牛證及認購證均有資金買入。

小米集團董事長雷軍在投資者日上表示，小米造車及團隊各項工作進展都遠超他的預期，預計小米汽車將於2024年上半年正式量產。另外，目前汽車業務沒有單獨上市或融資計劃，將會專注設計並生產一款目標用戶駕駛的汽車。小米周二顯著抽升，最多飆6%，高見22.65元，收市維持5.4%的升幅，報22.5元，為第3個交易日上升，並收復20天線。周三早段靠穩，上試23元。周二有逾530萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約20萬元淨流出。

友邦保險周二曾漲4%，升抵91元，收升2.3%於89.45元。友邦將於下月公布第3季業績，有券商預料友邦季內新業務價值按實質匯率計按年僅升5%，下調全年新業務價值預測，但友邦湖北分公司獲准開業，將會促進未來2至3年銷售增長復甦。另外，美國10年期債息曾創逾4個月高。友邦周三早段升逾2%，升抵92元，平1個月高位，曾升穿50天線(91.7元)，惟其後升幅收窄，股價於90元關口之下徘徊。周二有逾250萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有逾60萬元淨流出。

安踏體育上季全部品牌增長均放緩，其中，安踏自家品牌第3季按年錄得10%至20%低段正增長；FILA品牌產品第3季零售值錄中單位數增長，遭券商下調股份目標價和評級。另一方面，體育法修訂草案昨日提請十三屆全國人大常委會第三十一次會議審議，計劃擬定國家實施全民健身戰略，以及每年8月8日為國家體育節。安踏股價周二曾瀉6.4%，低見118.7元，惟全日倒升3.2%，收報130.9元，重返10天線水平。周三早段先升後跌，一度重上132.7元，惟其後倒跌，最多由即市高合位挫5%，失127元。周二有逾5億元北水淨買入安踏，是淨買入最多港股。輪證資金流方面，有近10萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流出。

中國第3季國內生產總值(GDP)遜預期，投資者憧憬人行在第4季有機會降準以支撐經濟增長，加上跨境理財通開展料對銀行業有利，權重金融股支撐指數走勢。南方A50周二以近全日高位18.26元收市，升1.4%，周三早段繼續向好，高位觸及18.5元，升幅逾1%，其偏軟。周二各有小量資金淨流入其好倉和淡倉。

長城汽車保持強勢，周二升近0.9%收市，報33.85元。股份已連升7個交易日，期間累漲近23%，已收復各移動平均線。股份周三早段升近1%，暫企穩34元。逾180萬元在昨日淨流出其好倉，淡倉則有逾10萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。