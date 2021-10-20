通脹殺埋身！企業預告加價　尿片同乳酪都走唔甩

全球通脹殺埋身已經擺在眼前，能源、日用品及糧食等心需品價格上升可見一班。大型企業的財務報表亦顯示，生產成本愈來愈高，只好加價去維持利潤，物價上漲趨勢料延續一段時間。

新冠肺炎大流行，除了奪取不少保貴生命，其引發的防疫封鎖措施，結果衍生勞動力短缺、港口堵塞、供應鏈中斷等問題，為物價飆升埋下種子。許多企業面對成本上升，只好靠上調產品價格來抵銷原料及運價上漲的影響，涉及的範疇由尿片以至瓶裝水等日用品。

美國消費用品大廠P&G、法國乳品巨擘達能及瑞典電信設備製造商愛立信剛公布的財務報表都顯示，成本壓力正在加劇，消費者將面臨更高的物價。P&G預期本年度支出約23億美元，高於先前預測的19億美元。集團歸咎於原材料成本上升，以及柴油和能源價格上漲，還表示這些問題短時間內不會緩解。

擁有Activa乳酪及Evian礦泉水等產品的達能警告，明年通脹壓力將會加大。集團財務總監Juergen Esser表示，一如所有行內人，集團看到全面的通脹壓力。一開始是原材料加價，繼而受全球供應鏈混亂所影響。

愛立信亦指出，全球供應鏈問題仍將是一大障礙。集團CEO鮑毅康表示，在第三季尾經歷供應鏈受干擾，對銷售產生一些影響，相關問題將繼續構成風險。由於供應商面臨晶片短缺，加上物流問題，公司無法向其客戶交付特定硬件。