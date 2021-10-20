【產經直播】新經濟股回勇　港股下一關喺...

2021年10月20日 12:13
  • 東網電視
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    隔晚美股高收，港股周三(20日)承接外圍升勢，在新經濟股帶領下，半日升逾200點。阿里巴巴(09988)重上招股價176元、騰訊(00700)衝破500元、美團(03690)逼近300元，新經濟股龍頭似乎已見底？
    美國首日比特幣ETF周二(19日)推出，帶動比特幣做好，升穿6.4萬關。「虛擬黃金」加上美債息趨升下，黃金弱勢難免？想做淡黃金，如何善用最新推出南方東英黃金期貨(07374)？投資者在部署時，又有甚麼要注意？
    南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有獨立股評人胡孟青及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。
    南方東英黃金期貨每日反向(-1x)
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    南方東英全球智能駕駛指數ETF
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    南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
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    南方東英中國醫療健康革新指數ETF
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    南方東英全球雲計算科技指數ETF
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    南方東英恒生科技指數ETF
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    南方東英科創板50指數ETF
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    南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
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