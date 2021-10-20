瑞銀：科技股已反映大部分監管影響　中長期前景正面

中資科技股周三(20日)表現強勢，瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，市場已反映出大部分內地監管因素帶來的負面影響，目前監管框架已基本確定，未來續關注政策執行方式、對企業盈利影響等細節進一步清晰化，以及等待其他企業的審查結果及罰款等細節公布，但中長期對科企增長前景仍持正面看法。

她指出，內地針對科技行業的監管主要集中在反壟斷、金融科技及數據安全等領域，過往科企增長幅度約30%至35%，料監管環境轉變將對企業增長帶來約15至20個百分點影響，故之後增速或放緩至10%至15%，惟仍優於市場及內地整體經濟增長幅度，認為有關板塊仍然值得關注。

瑞銀財富管理投資總監辦公室股票策略師Sundeep Gantori指出，投資5G技術及其潛在應用的趨勢至少於未來10年持續，預計5G電信設備的資本支出將激增，到2025年，每年支出將從2020年的160億美元，增加到1,500億美元。

他亦指，綠色科技、金融科技及健康科技產業均是未來大趨勢。其中，預計金融科技市場收入將由去年的2,250億美元，增至2030年的7,500億美元，複合年增長率達12.8%。

李智穎補充，目前5G滲透率僅約4%，仍有很大提升空間，過去4G主要由消費性電子產品所推動，5G則由全自動駕駛技術領航，而相關產業仍在初步發展階段，因此未來10至15年是推進5G發展的關鍵時刻。

晶片短缺問題持續，李認為，主要受疫情及航運問題影響，令晶片供應出現滯後，預期問題會於明年初有所改善；針對內地房地產行業，她認為中央不會改變「房住不炒」的政策方向，現時內地政府加快批核按揭貸款申請，但僅屬短期策略，以改善房企現金流。儘管目前內房股股價便宜，但中長期行業增長不樂觀，故仍不看好有關板塊。