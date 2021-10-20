金管局余偉文：加強業界氣候風險管理　明年或推零售綠債

氣候變化問題日趨嚴重，香港金融管理局總裁余偉文於一論壇上表示，反映企業應着手加強環境、社會及企業管治(ESG)問題的關注，以達致減碳目標。他指，當局亦會協助業界加強風險管理，除受氣候問題直接導致的實體資產風險外，亦需着重企業減碳轉型的過導風險。

余偉文認為，氣候問題亦是風險、又是機遇，並引述數據指，全球若希望在2050年前的升溫控制在1.5度內，需要在ESG方面投資最少66萬億美元。

在增加投入同時，余指金管局將協助本地銀行，以建立抵禦氣候風險能力；他指，金管局是全球首批監管機構為銀行業做ESG壓力風險測試，並為業界培養相關人才。另外，當局會加強業界的風險披露，令市場可以評估項目價值，以得知金融會險，打擊「漂綠(greenwashing)」行為。

當局亦將聯同本港不同監管機構，要求本地金融機構等須在2025年前符合國際財務報告準則基金會轄下的國際可持續發展準則理事會，在氣候相關財務披露工作小組(TCFD)所定下的框架基礎；並指本地銀行將提前於2023年前符合相關準備。

余偉文稱，去年全球在ESG相關的投資有約3,600億美元，較2019年飆升近1倍。他指，當局亦會於外匯基金投資中加入ESG元素，若兩項產品的回報差不多，將優先選擇ESG。金管局先後兩次為港府推行的錄色債券深受環球投資者歡迎，指未來將考慮美元外的其他幣種選擇，透露明年初或推行零售綠債，令一般市民可以參加綠色經濟。