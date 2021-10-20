報告：中環寫字樓租金連升2個月　重返90元水平

仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告指出，9月份中環寫字樓租金按月增長0.6%至每方呎90.3港元，錄得連續兩個月升幅，並重返90元以上的租金水平，對上一次中環錄得租金增長已是2019年5月。而9月份整體市場租金仍按月下跌0.1%，平均每方呎租約55.7元。其他主要分區市場中以港島東錄得相對較大的租金跌幅。

另截至9月底，中環區甲級寫字樓空置率升至7.8%。區內的退租樓面面積在月內有所減少，反映企業縮減規模的趨勢放緩。但9月整體甲級寫字樓市場錄得180,100方呎的負吸納量。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，由於租戶重新調整其地產計劃，並物色更優質的辦公空間，因此，寫字樓市場的租賃活動主要涉及搬遷和辦公室整合。

工廈物業方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，8月的商品貿易環境進一步復甦，繼續支持工業產業。貿易總額按年穩定增長27%，當中進口貿易和出口貿易分別上升28.1%和25.9%。租賃市場的成交和查詢量增加，尤以本地雜貨及快速消費品行業的租戶最活躍。例如，葵涌亞洲貨櫃物流中心建築面積約50,000方呎倉庫樓面獲承租。