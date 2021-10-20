恒生承諾2030年前達致碳中和　冀以產品宣傳持續發展

市場日益重視環境、社會及管治(ESG)，恒生銀行執行董事及行政總裁施穎茵表示，銀行被視為百業之母，接觸面覆蓋每一個行業，自然可以成為聯繫各界的橋樑，認為各界應合力應對挑戰，企業亦可善有自己行業的優勢，與其他企業、銀行、投資者、政策制定者及消費者互相配合，達致最大效益，建設共融且可持續發展的未來。

她引述全球可持續投資聯盟(GSIA)針對全球主要地區的統計，ESG投資的資產管理規模，由2010年第一個報告紀錄的13萬億美元，增加至2020年的35萬億美元，年複合增長速度達13%，遠超過整體投資6%的增長。

施穎茵表示，擁有良好ESG表現的上市公司，更能吸引不同融資及商業機會，同時亦可提升品牌聲譽，吸引理念相同的消費者及人才，提升長遠競爭力。

她提到，不少企業都留意到氣候變化危機愈來愈影響經濟、民生和營商環境，惟未必知道自己可以如何着手處理，而企業應對相關風險及將可持續發展元素融入業務及營運當中，需要資金發展項目，例如基建、設備和科技等，認為綠色融資可提供協助。

她重申，恒生承諾2030年或以前，在日常營運上達致碳中和，並指出不同優化項目、環保措施及教育活動等，以達成目標。同時，恒生希望可以善用銀行業的專業知識，透過產品及服務，支持客戶低碳轉型，並藉此宣傳綠色融資背後可持續發展的理念。

另外，她樂見近年無論政府或商界，積極推動綠色發展，冀銀行界及私人企業繼續與政府、監管機構緊密合作，加快可持續發展，並把握內地帶來的機遇，發展粵港澳大灣綠色金融中心。