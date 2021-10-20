人行：內地新增綠色債券規模近4000億人幣

人民銀行金融研究所所長周誠君表示，截至今年9月，內地新增綠色債券規模近4,000億元人民幣，按年增加2,000多億元。除了傳統綠色債券外，今年亦推出碳中和債和可持續發展掛鈎債券，反映內地產品發展愈來愈豐富。

他指，目前內地綠色債券主要以工業部門發行為主，佔整體超過50%；公用事業部門，包括基礎及公用設施佔比約25%，反映約75%的發債主體都是涉及行業、產業；餘下約25%是金融部門發行金融債。融資所得主要投入綠色服務、節能環保和基礎設施，佔比分別為約30%、28%和20%，即近八成資金將用來支持綠色轉型。

周誠君相信，內地金融監管機構或人民銀行有可能考慮推出更多政策措施，包括針對綠債發行和投資的激勵政策，如為綠色金融投資者推出稅務優惠、推岀綠色金融評價體系，以供貸款融資參考，亦進一步考慮發展由傳統綠債，擴展至轉型債券和可持續債券。

他指出，煤電行業等行業在綠色轉型過程需要資金支持，但可能不太符合綠色金融支持標準，要研究轉型金融的支持，包括可持續債券。如果將轉型金融在綠色金融基礎上發展，將有助全球及內地實現碳達峰碳中和目標。

他又提到，當局計劃建立一個系統，用來收集綠色金融活動的統計信息，以降低機構訊息傳送成本，亦能避免信息出現不對稱。

另外，他認為，香港可以利用作為離岸人民幣業務國際樞紐的地位，幫助內地綠債和國際接軌，更多在港發行人民幣計價的綠色金融資產及內地綠色項目資產證券化產品等。