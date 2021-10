全球通脹失控風險加劇！中國出口加價幅度達雙位數

外國傳媒報道,浙江振東旅遊用品有限公司生意興隆,其位於中國東部的工廠每年生產約100萬把折疊椅,其中很多最終銷往美國的門廊和歐洲的花園。

疫情爆發以來,需求激增導致其訂單排到了明年4月,這給了公司足夠的信心提價10%。在中國南方城市廣州舉行的廣交會展位上,公司海外銷售經理Sonia Lu表示,提價並沒有打擊需求,「買家正在下更多的訂單,因為擔心未來價格可能會進一步上漲」。

那些想要在戶外躺椅旁添把陽傘的人面臨着甚至會更猛的漲價。通過沃爾瑪和家樂福等零售商銷售沙灘傘和花園傘的紹興高步旅遊用品有限公司已經提價20%左右,依然不擔心失去訂單。銷售人員Lyric Lian說:「無論我們的客戶去哪個賣家,他們都必須面對同樣的現實,那就是:漲價!」

在這個全球最大的貿易博覽會上,中國嚴格的防疫規則令上周的外國買家寥寥,而疫情爆發前則高達數千。

有關漲價的信息將加劇對通脹的焦慮,市場擔心全球通脹的飆升可能並不會像聯儲局主席鮑威爾等決策者所假設的那樣「短暫」。

伴隨出口商提價的還有創紀錄的運輸成本,運輸成本多由進口商而非製造商支付。海事諮詢和研究公司Drewry稱,海運成本比一年前上升了近300%。

多年以來,中國工廠一直起着抑制全球通脹的作用,面對需求低迷及越南等新興製造業對手的競爭,他們削減成本以留住海外客戶。但疫情以來,中國出口的火爆已經改變了一切,讓製造商有信心向外國客戶提價。

再者,隨着全球需求在疫情後復甦,提價也沒有讓客戶退卻:預計中國出口今年將增加21%,創下十多年來最大漲幅。

衡量中國出口價格的香港出口價格指數7月按年上漲約5.6%。香港的港口主要處理中國製造的商品。美國勞工統計局進口價格指數顯示,電器設備、家用電器和鞋類等中國製造的商品價格上漲約3至5%。

雖然中國工廠提高要價是一個轉變,但這可能不會改變全球通脹前景。這是因為對發達經濟體的消費者而言,中國製造的商品僅佔其日常開支的一小部分。

在美國,用來估算消費者價格的一籃子商品中,住房、交通和醫療健保佔到了2/3。加拿大央行發現,從中國進口的商品在其一籃子商品中的佔比約5%。來自從中美貿易戰的結論是,進口商和零售商往往會自己消化漲價,而不是傳遞給消費者。

然而,也有漲價更猛的可能性。全球原材料需求的飆升意味着中國工廠正在面對購進價格近26年來最快速的上漲,而且北京方面已表示,缺電可能令工廠的電力成本面臨20%的上漲。

Guangzhou GL Supply Chain Co.的銷售經理Chen Zijian表示,今年已把價格上調了10%,並可能進一步提價。該公司生產灑水壺等園藝產品,出口到美國和西歐。「電價在漲,所以我們也在提高產品價格。」

All In Consulting創始人Stanley Chao表示,公司規模是其能否消化漲價的決定性因素。他表示,電子產品、玩具和紡織品等行業的一些中國公司同比提價20至30%。All In Consulting跟美國企業合作,向中國進行採購。

他說:「利潤率低的小工廠正在把成本轉嫁給客戶。利潤率更高、效率更高的大型供應商能夠維持現狀。」

官方數據顯示,多數中國製造商可以承受更高的成本而不至陷入虧損。根據該數據,製造商8月的利潤率在6.6%,高於疫情前的5.5%。例如,隨着汽車銷量的反彈,中國汽車製造商今年的利潤率在走升,市場原本預計其利潤率可能會受到鋼材和其他金屬價格上漲的擠壓。

這是因為工資、租金、設備維護和利息開支等大部分的製造成本與生產者價格沒有直接關係。PPI上升對利潤率有負面影響,但被疫情後全球復甦所帶來的收入成長所抵銷。

價格上漲的程度將取決於企業對未來強勁需求的信心。隨着疫情後全球經濟復甦速度放緩,有迹象表明,海外對中國商品的需求正在放緩。

根據荷蘭經濟政策分析局,全球貿易量3月已見頂。中國的出口增長雖然依然強勁,但一直在逐步放慢。這可能會使出口商再次失去信心。

根據Drewry,最近幾周的平均海運費也在下降。

浙江天鑫運動器材有限公司的Chloe Wang表示,為了反映鋼管成本上升,其公司今年提價約10%,之後發現很難吸引到新訂單。該公司向歐洲、美國和日本出口蹦床。「我認為2022年下半年之前情況不會有任何改善。」