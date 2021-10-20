道期牛皮 比特幣企6.4萬美元
2021年10月20日 16:11
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美匯指數報93.83；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.3883；美元兌日圓報114.39；歐元企1.1623，英鎊處1.3781。金價報1,777美元。布油報84.14美元，紐油報82.33美元。比特幣企6.4萬美元水平。道指期貨跌1點。
●市後關注點
20:30 加拿大9月消費者物價指數（CPI）（按月）
●港股連升4日，恒生指數全日收報26,136點，升348點或1.35%。國企指數收報9,276點，升140點或1.54%；科技指數收報6,691點，升172點或2.65%。主板成交1,565億港元。阿里巴巴飆6.6%。https://bit.ly/2Z30C0x
●歐股早段個別發展，奢侈品公司Kering旗下品牌Gucci銷售增持低於分析師預期，股價跌4.98%。https://bit.ly/3jjrBvr
●滬綜指收跌6點，煤炭股領挫逾6%，石油股跌逾3%。https://bit.ly/3pkdbiI
●中國經濟：
-發改委9月核准7個固產投項目，涉752億人民幣。
-內地首9月FDI按年增19.6%。
-9月內地樓價升勢持續放緩，廣州連月微跌。
●日圓未跌完！再貶至近4年新低，官方表關注。
●鬥搶人！傳內地OPPO自研晶片，採台積電3納米製程。
●通脹殺埋身！企業預告加價，尿片同乳酪都走唔甩。
●聯儲理事沃勒：倘通脹持續高企，將支持提前加息。
●晶片短缺！摩根大通下調iPhone 13銷量預測。
●快手計劃整合海外業務，擬合併產品提升效率。
●傳Facebook下周宣布改名，又關元宇宙事...
●英國淨零排放計劃出爐，未來或增加44萬個職位。
●亞馬遜及星巴克討論合作開設聯合咖啡店。