阿里菜鳥下月改用循環再用包裝以減少碳排放

往年電商購物優惠節造成的「速遞垃圾」成為社會議題，阿里巴巴指，今年購物優惠期特別提倡綠色生活方式，並將設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億元人民幣的「綠色購物券」，鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。

同時由11月1日起，阿里巴巴旗下的智能物流網絡菜鳥網絡將在內地20個城市，逾1萬個速遞站循環再用寄件包裝物料，以減少購物節的碳足印。該公司將日益增加綠色科技的應用，以在購物優惠期進一步減低每張訂單的碳排放。

另外，支持有需要的群體也是今年購物優惠節的主題。阿里巴巴鼓勵消費者與親友在社交媒體分享其「公益寶貝成績單」，每獲好友打開一次，阿里巴巴將額外捐出1元人民幣。參與「公益寶貝」計劃的商家會自願將一定的捐款比例或固定金額，捐贈予其所選定的公益機構或項目，而消費者可以通過購買這些商品來支持公益機構。今年主要受惠的是獨居老人、偏遠地區的「留守兒童」及低收入階層人士。

公司指，今年吸引29萬個品牌參與購物優惠期，規模歷來最大。天貓將為超過9億中國消費者，提供超過1,400萬件折扣商品。今年活動將再次設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。