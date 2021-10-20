拍賣會今日售出至少5項物業

忠誠拍賣會今日(20日)舉行拍賣，場上售出至少3項物業，包括牛池灣新麗花園C座中層8室，實用面積約424方呎，開價530萬元，以580萬元售出，高開價約9.4%，呎價約13,679元。

另外兩項都為銀主盤，包括大埔富善街51號地舖及1樓住宅，以開價2,800萬元連租約售出，以及粉嶺馬尾下嶺咀26號低層住宅單位，開價255萬元，終售270萬元，較開價高約5.9%。

而於拍賣前該行合共售出3項物業主，包括荃灣環宇海灣第3座頂層連天台戶，實用面積約694方呎，連584方呎天台，成交價1,238萬元，呎價約17,839元。

同區河背街57號唐樓銀主盤，實用面積約339方呎，拍賣前售280萬元，呎價約8,260元。另跑馬地愉寶大廈地下單號車位，亦售80萬元。

至於黃開基拍賣會今日在拍賣場上共售出兩伙，其中荃灣青山公路汀九段金麗苑3樓單號車位，開價78萬元，獲兩客爭購，承價後每口加價3萬元，終以87萬元拍出，較開價高約11.5%。

另西貢西貢道5號地下B舖，實用面積約469方呎，開價308萬元，3組客競投下，每口價再加5萬元，終售350萬元，較銀行估價仍低100萬元。