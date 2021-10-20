整頓擔憂消退 港股邁出全球最快上漲步伐
2021年10月20日 18:51
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外國傳媒報道，香港股市投資者對中國監管整頓的擔憂正在迅速消退。
自10月6日觸及5年低位以來，恒生中國企業指數已上漲10%，在外媒跟蹤的全球主要基準指數中表現最佳。阿里巴巴(09988)本月飆升23％，為該指數提供了最大的支持。這其中包括周三(20日)近7%的漲幅，此前有報道稱，該公司創始人馬雲一年來首次出國。
分析師和交易員日漸達成共識，中國遏制行業霸主的行動已令中國飽受重創的境外上市股票變成了「便宜貨」。瑞銀將中國股票評級從「減持」上調至「增持」，稱經濟政策收緊和監管擔憂已被消化。富達國際本月早些時候發布報告稱，中國股票深具「價值機會」。
安山資本的資產管理總監Jackson Wong說：「現在是時候增持科技股了，愈來愈明顯，北京整頓的最糟糕時期已經過去，特別是第一個遭受打擊的科技行業。」
隨着從博彩到課外輔導和房地產等各個領域都成為政府整頓的目標，中國股市第3季在全球表現墊底。經濟增長放緩和中國恒大(03333)的流動性危機更增添了人們的擔憂。猛烈的拋盤令MSCI中國指數落後全球指數的程度達到20年來最大。
10月份形勢急劇逆轉。政府對美團(03690)開出的罰單小於預期被市場視作利好，加上有報道指關於馬雲現身歐洲表明他與北京的關係有所改善，還有迹象表明政府會加大力度遏制恒大流動性危機的影響。