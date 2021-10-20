整頓擔憂消退　港股邁出全球最快上漲步伐

外國傳媒報道，香港股市投資者對中國監管整頓的擔憂正在迅速消退。

分析師和交易員日漸達成共識，中國遏制行業霸主的行動已令中國飽受重創的境外上市股票變成了「便宜貨」。瑞銀將中國股票評級從「減持」上調至「增持」，稱經濟政策收緊和監管擔憂已被消化。富達國際本月早些時候發布報告稱，中國股票深具「價值機會」。

安山資本的資產管理總監Jackson Wong說：「現在是時候增持科技股了，愈來愈明顯，北京整頓的最糟糕時期已經過去，特別是第一個遭受打擊的科技行業。」