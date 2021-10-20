微創醫療機器人周四起招股　入場費21817元

該公司是次計劃發行3,620萬股H股，其中10%為本港公開發售，90%為國際配售，集資最多15.63億元，所得約35%將用於核心產品圖邁；約21%將用於骨科手術機器人；約19%用於其他候選產品；約5%用於擴建公司的產能及增強供應鏈管理能力；約10%用於通過引進授權、收購、股權投資或合組合資企業的方式取得創新的機器人技術及產品擴張產品組合；以及約10%用作營運資金及一般公司用途。

值得留意的是，該公司上市前股東、投資管理公司高瓴資本(Hillhouse)以基礎投資者身份「加碼」，另引入投資基金禮來(LAV)、投資管理公司雪湖資本(Snow Lake)、Aspex、Yorkool、CloudAlpha，及Artisan等6名基礎投資者。

微創醫療機器人為尚未有盈利或收入的生物科技公司，主要設計、開發及商業化創新手術機器人，旗下有3款旗艦產品，分別是腔鏡手術機械人「圖邁」、三維電子腹腔內窺鏡「蜻蜓眼」及骨科手術機械人「鴻鵠」，並均已被納入中國藥監局創新醫療器械特別審查程序(俗稱綠色通道)。今年上半年，虧損2.41億元人民幣(下同)，2020年同期蝕4,896.6萬元；研發開支按年飆2.94倍至1.6億元。

母企微創醫療持有公司上市前52.76%股權，完成上市完成後，仍為微創醫療的附屬公司。上市前投資者極具份量，被散戶喻為「新股金手指」的高瓴資本持有8.05%股份、「國家隊」國新風險投資管理及上海國資委旗下的STVC集團分別持股0.59%及0.04%。