暢定等通關？專家料日圓年底更弱　因為...

外國傳媒報道，日圓匯價的艱難一年只會變得難上加難，因為油價和全球債息的漲勢可能令日圓自2017年以來，首次跌破每美元兌115日圓。

美債息的上升速度遠快於日本目前債息曲線被控制的市場，兩者之間的息差自8月以來擴大了約0.4厘。美元兌日圓在聯儲局9月會議之後的3周裏上漲了5日圓，因為交易員押注聯儲局一旦縮減購債將會開始加息，推動短期債息跳漲。

Market Risk Advisory Co.的Koji Fukaya說：「從債息方面以及日本進口成本上升的角度來看，美元兌日圓進一步攀升的風險正在加大。日圓受壓的另一個原因是，在日本企業增加了直接海外投資之後，出口不再像以前一樣是一個巨大的收入源。」他預計，如果10年期美債息再上升0.25厘，達到1.9厘附近，那麼匯率動能將增強，美元兌日圓勢將測試120日圓。

在頁岩油革命之後，油價上漲對能源進口國日本的衝擊大於美國。周三(20日)的貿易數據顯示，日本上個月連續第2個月出現貿易逆差，因石油成本飆升且日圓走軟。貿易動態的轉變意味着日圓下跌通過幫助出口商給經濟帶來的提振不再那麼大。目前來看，當風險資產上漲以及當市場受到動盪衝擊時，日圓都可能會下跌。

日圓今年已下跌9.8%，跌幅是其他任何一種主要已開發市場貨幣的兩倍多。Gaitame.com Research Institute駐東京的總經理Takuya Kanda稱，日圓似乎尤其容易受到聯儲局11月會議結果的影響，屆時聯儲局可能會觸發關於美國更快加息的進一步猜測。