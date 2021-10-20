恒大售物管業務告吹周四復牌　9月至今銷售僅36億人幣

恒大表示，集團於公開市場發行的美元債券的利息到期後有30天寬限期。截至公告日，集團2021年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。

財匯局於2021年10月15日公布了對公司2020年度以及2021年上半年財務報表中有關持續經營匯報充分性的查詢，公司將全力配合財匯局的查詢。

2021年9月份至今，集團物業實現合約銷售金額36.5億元人民幣，合約銷售面積40.5萬平方米。截至目前，集團今年物業累計實現合約銷售金額4,423.0億元人民幣，合約銷售面積5,419.2萬平方米。

數據顯示，恒大8月實現合約銷售金額380.8億元人民幣，合約銷售面積534.1萬平方米。

恒大及恒大物業股份申請自2021年10月21日上午九時正起恢復買賣公司股份。