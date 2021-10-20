恒大售物管業務告吹周四復牌 9月至今銷售僅36億人幣
2021年10月20日 21:28
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中國恒大(03333)公布，從證券及期貨事務監察委員會以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受讓方未能符合對恒大物業(06666)的50.1%股份作出全面要約收購的先決條件，公司於2021年10月13日行使權利解除╱終止該協議。證券及期貨事務監察委員會執行人員已向公司表示，對以上事項不發表意見。
恒大表示，集團於公開市場發行的美元債券的利息到期後有30天寬限期。截至公告日，集團2021年9月及10月到期的公募美元債券利息的寬限期未滿。
財匯局於2021年10月15日公布了對公司2020年度以及2021年上半年財務報表中有關持續經營匯報充分性的查詢，公司將全力配合財匯局的查詢。
2021年9月份至今，集團物業實現合約銷售金額36.5億元人民幣，合約銷售面積40.5萬平方米。截至目前，集團今年物業累計實現合約銷售金額4,423.0億元人民幣，合約銷售面積5,419.2萬平方米。
數據顯示，恒大8月實現合約銷售金額380.8億元人民幣，合約銷售面積534.1萬平方米。
恒大及恒大物業股份申請自2021年10月21日上午九時正起恢復買賣公司股份。