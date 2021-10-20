美股三大指數早段向上　Verizon升1.9%

市場繼續聚焦大型企業公布業績，道指周三早段曾升53點，至35,510點；標指升9點，至4,528點；以科技股為主的納指漲31點，至15,160點。

美國聯儲局理事鮑曼表示，勞工市場或未能回復正常水平，指有孩子的女性相比其他群體，成為在疫情間離開勞動市場的最大一群，且很大機會短期內不重投市場，使經濟生產力減低。

英國競爭及市場管理局(CMA)對Facebook違反執行命令罰款5,050萬英鎊。Facebook早段股價上升1.17%。

業績方面，露營車製造商Winnebago Industries調整後的季度收益為每股2.57美元，超出預期56美分，而收入也超過預期。結果得益於強勁的消費者需求，這使得該公司能夠在投入成本上升的情況下提高價格。Winnebago早段股價跌1.38%。

美國電訊商Verizon截至9月底止第三財季收入按年增4.34%至329.15億美元，比預期低；經調整後每股盈利1.41美元。期內純利按年增長47.05%至64.07億美元。受穩定的5G服務需求支持，期內月費用戶增長數量勝預期。Verizon早段股價上升1.9%。

Nasdaq截至9月底止第三財季收入按年倒退3.96%至13.57億美元；經調整後每股盈利1.69美元。期內純利按年增長9.09%至2.88億美元，好過預期。