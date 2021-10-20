揭秘恒大賣產失敗！合生創展：「要求不可接受」

不過合生創展發通告反擊，公司指訂立協議收購恒大物業約50.10%股本，惟賣方沒有按照該協議的條款於2021年10月12日完成向買方出售銷售股份。及候接獲賣方通知，表示賣方予以解除或終止該協議。

公司表示不接受賣方所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。公司重申買方至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，唯協議他方於訂立該協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。

根據該協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。買方不接受協議他方要求改為將代價先直接付給賣方，因為在買方未完成對目標公司進行盡職調查以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生創展已申請股份於2021年10月21日上午9時正起於聯交所恢復買賣。