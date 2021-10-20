發展大西北！天水圍Wetland Seasons Park創區內呎價新高

政府銳意發展北部都會區，帶動新界西北區的一手新盤項目銷情持續熾熱，其中天水圍Wetland Seasons Park單位以高價易手。各發展商亦積極加快推盤步伐，將軍澳海茵莊園料最快周五(22日)公布價單及開放示範單位。沙田星凱‧堤岸周六(23日)推338伙進行次輪銷售，市場消息指，該盤暫錄約2.4萬個認購登記。

●海茵莊園24小內上載樓書 周五將公布價單

九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏稱，樓書24小內上載。據市場消息指，首批推出單位折實入場價有機會低於500萬元。

為配合銷售部署，公司特別夥拍香港置業於將軍澳廣場開設樓盤專門店。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，綜合一手銷售資訊網資料，今年截至現時，新盤銷售量錄得約13,155伙，當中九龍區(包括將軍澳及西貢)佔比最多，達5862伙，佔44.6%，可見該區剛性需求強勁。

●沙田星凱‧堤岸錄2.4萬認購登記 超額認購70倍

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前加推5號價單涉218伙，折實平均呎價20,642元。該盤於周六(23日)推338伙進行次輪銷售，並於周四(21日)晚上8時截止接受認購登記。

市場消息透露，該盤錄得約24,000個認購登記，超額認購70倍。據了解，入票者中較多為家庭客，有意購入三房戶自住；而首度推出的開放式戶，亦受到年輕買家關注。

●旺角傲寓加推17伙 折實售價681萬元起

該公司物業發展部總經理司徒世華表示，項目已落成，並取得滿意紙，隨即會安排交樓入伙，並會開放25樓附有家具及交樓標準的單位，供有興趣的買家預約參觀。

據一手銷售資訊網資料，項目亦同時更新價單，加幅由2.95%至3.15%不等，其中12樓F室，價單售價由762.3萬元調升至786.3萬元，加幅約3.15%，呎價約23,613元。

●何文田瀚名招標形式推售頂層單位

●Wetland Seasons Park特色戶呎價創天水圍新高

●華懋旗下旭龢道大學閣首宗成交8010萬元

據一手銷售資訊網資料，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣錄得首宗成交。項目剛以招標形式售出第1座9樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套房間隔，連1個車位，成交價8,010萬元，呎價約50,568元。

資料顯示，項目包括第1至3座，每座樓高14層，實用面積由1,584至3,237方呎。

●維港滙項目周三沽出2伙 套現2974萬

維港滙項目1至3期於10月共沽24伙，套現逾2.5億元。至於整個項目共累售552伙，套現近80億元。