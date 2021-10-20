發展大西北！天水圍Wetland Seasons Park創區內呎價新高
2021年10月20日 21:44
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政府銳意發展北部都會區，帶動新界西北區的一手新盤項目銷情持續熾熱，其中天水圍Wetland Seasons Park單位以高價易手。各發展商亦積極加快推盤步伐，將軍澳海茵莊園料最快周五(22日)公布價單及開放示範單位。沙田星凱‧堤岸周六(23日)推338伙進行次輪銷售，市場消息指，該盤暫錄約2.4萬個認購登記。
●海茵莊園24小內上載樓書 周五將公布價單
新盤市場氣氛持續升溫，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園推盤如箭在弦。該公司(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳指，將於周五(22日)公布價單及開放示範單位，緊接周末起收票，預料本月內開展首輪銷售。她續指，自推盤後市場反應熱烈，暫時接獲近萬宗查詢。
九龍建業(市務及銷售部)高級市務經理鄭子宏稱，樓書24小內上載。據市場消息指，首批推出單位折實入場價有機會低於500萬元。
為配合銷售部署，公司特別夥拍香港置業於將軍澳廣場開設樓盤專門店。香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽指，綜合一手銷售資訊網資料，今年截至現時，新盤銷售量錄得約13,155伙，當中九龍區(包括將軍澳及西貢)佔比最多，達5862伙，佔44.6%，可見該區剛性需求強勁。
●沙田星凱‧堤岸錄2.4萬認購登記 超額認購70倍
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前加推5號價單涉218伙，折實平均呎價20,642元。該盤於周六(23日)推338伙進行次輪銷售，並於周四(21日)晚上8時截止接受認購登記。
市場消息透露，該盤錄得約24,000個認購登記，超額認購70倍。據了解，入票者中較多為家庭客，有意購入三房戶自住；而首度推出的開放式戶，亦受到年輕買家關注。
●旺角傲寓加推17伙 折實售價681萬元起
其士國際(00025)等合作的旺角傲寓，加推17個單位，實用面積由300至340方呎，扣除4%折扣優惠後，單位折實售價由681.8萬至778.7萬元，同時公布最新銷售安排，於周日(24日)公開發售該批單位。
該公司物業發展部總經理司徒世華表示，項目已落成，並取得滿意紙，隨即會安排交樓入伙，並會開放25樓附有家具及交樓標準的單位，供有興趣的買家預約參觀。
據一手銷售資訊網資料，項目亦同時更新價單，加幅由2.95%至3.15%不等，其中12樓F室，價單售價由762.3萬元調升至786.3萬元，加幅約3.15%，呎價約23,613元。
●何文田瀚名招標形式推售頂層單位
樓市氣氛向好，發展商更有信心推售豪宅新盤。由嘉里建設(00683)旗下何文田的瀚名周三(20日)上載最新銷情安排，將於周日(24日) 以招標形式推售頂層單位。據一手銷售資訊網資料，該單位為21樓A室，實用面積1,990方呎，四房間隔，連天台。
●Wetland Seasons Park特色戶呎價創天水圍新高
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park，周三(20日)以招標形式售出一伙特色單位，為第21座10樓A2室，屬四房一套間隔，實用面積892方呎，連422方呎平台及582方呎天台，成交金額1,969.88萬元，成交呎價22,084元，成交呎價創項目及同系Wetland Seasons Bay新高外，亦料為區內最高。
●華懋旗下旭龢道大學閣首宗成交8010萬元
據一手銷售資訊網資料，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣錄得首宗成交。項目剛以招標形式售出第1座9樓A室，實用面積1,584方呎，屬四房雙套房間隔，連1個車位，成交價8,010萬元，呎價約50,568元。
資料顯示，項目包括第1至3座，每座樓高14層，實用面積由1,584至3,237方呎。
●維港滙項目周三沽出2伙 套現2974萬
由會德豐地產及信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙項目，周三(20日)共售出2伙，套現3974.86萬元。包括維港滙II的第5座7樓A室，實用面積797方呎，屬三房一套間隔，成交價2,073萬元，呎價約26,010元。另一售出單位為維港滙III的第1B座20樓B室，實用面積315方呎，屬開放式間隔，成交價901.86萬元，呎價約28,630元。
維港滙項目1至3期於10月共沽24伙，套現逾2.5億元。至於整個項目共累售552伙，套現近80億元。