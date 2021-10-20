西貢嘉翠苑雙號屋二千萬易手　原業主9年帳面貶值280萬

二手市場再錄蝕讓，西貢嘉翠苑雙號屋，減價300萬元，以2,000萬元成交，約9年帳面貶值280萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港運城3座低層B室，實用面積約623方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,228萬元承接，實用呎價約19,711元，屬市價，原業主於2006年6月以406萬元購入上址自住，持貨15年帳面獲利822萬元，單位期內升值2倍。

●北角海峰園南峰閣低層A室，實用面積約814方呎，三房間隔，享少海景，獲區外換樓客以1,600萬元承接，實用呎價約19,656元，原業主於2017年11月以1,480萬元購入上址投資，持貨近4年帳面獲利120萬元，單位期內升值約8%。

●鰂魚涌太古城富山閣中層B室，實用面積約685方呎，三房則王，望園景，以1,265萬元易手，實用呎價18,467元，新買家屬於用家，原業主於2005年8月以378萬元買入，持貨16年帳面獲利887萬元，單位升值2.35倍。

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九龍區

●黃大仙下邨2座中層2室，實用面積約376方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先叫價550萬元，放盤4個月，累減60萬元或逾10%，最終以490萬元沽出，實用呎價約13,032元，原業主於2012年購入上址，當時作價210萬元已補地價，持貨9年帳面獲利280萬元，期內升值約1.3倍。

●九龍塘又一居14座中層F室，實用面積約603方呎，套三房間隔，現以1,245萬元沽出，實用呎價約20,647元，新買家為方便小朋友於區內上學，決定進駐該區，最終入市上址自用。

●奧運站凱帆軒3座低層G室，兩房間隔，實用面積約439方呎，以約18,800元放租後吸引區內客洽詢，議價後減價至以約17,500元租出，實用呎租約39.9元，新租客為區內單身客，睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●西貢嘉翠苑雙號別墅，實用面積約1,661方呎，三房間隔，原先叫價2,300萬元，終減價至2,000萬元成交，實用呎價約12,041元，原業主於2012年6月購入上址，當時作價2,280萬元，持貨9年帳面蝕讓280萬元，物業期間貶值約12%。

●將軍澳維景灣畔6座低層D室，實用面積約765方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，以1,400萬元易手，實用呎價約18,301元，屋苑現時約有256個二手放盤，入場費由730萬元起。

●將軍澳藍塘傲5座低層F室，實用面積約402方呎，一房間隔，吸引首置客承接上車，單位原先放盤叫價768萬元，議價後調減13萬，至755萬元成交，減幅約1.7%，實用呎價約18,781元。

●馬鞍山新港城R座高層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，日前以675萬元易手，實用呎價約20030元，屬3期同類單位新高價，新買家為用家，原業主於2004年以135萬元購入，持貨17年帳面獲利約540萬元離場，單位升值約4倍。

●沙田玖瓏山傲瓏閣1座低層C室，實用面積約947方呎，套三房間隔，議價後連車位以32,500元租出，實用呎租約34.3元，原業主於2018年以1,460萬元購入單位。

●粉嶺居屋景盛苑10月暫錄約5宗買賣，屋苑A座低層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，議價後以未補價第二市場價268.88萬元獲承接，實用呎價約6,139元，新買家為用家，購入單位自用。

●屯門海典軒1座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，叫價748萬元，放盤4日速獲承接，議價後以732萬元沽出，實用呎價約15,093元，新買家為區內分支家庭，預計區內物業售價格將會一直上升，怕遲買會貴，即加速買樓上車。

●屯門四寶大廈頂層連天單位，實用面積約329方呎，兩房間隔，叫價415萬元，議價後以406萬元沽出，實用呎價約12,340元，新買家為外區上車客，遂把握低息環境置業，原業主於2018年8月以400萬元購入，持貨3年轉售帳面微利6萬元。

●荃灣翠豐臺2座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，外望享樓景，近日以753萬元沽出，實用呎價約15,720元，屋苑目前有約29個二手放盤，叫價由700萬元起。

●東涌居屋裕東苑10月交投加快，累錄7宗買賣，較上月2宗增超過兩倍，屋苑E座中層13室，實用面積約539方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價450萬元，經議價後，減價40萬元或9%，以410萬元成交，實用呎價約7,607元，新買家為綠表上車客，見原業主願意減價4，即承接單位。

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